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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 bant şampiyonasında Emrullah Başeğmez üçüncü oldu

İHA

Düzceli bilardo sporcusu Emrullah Başeğmez 3 Bant Bilardo VIP Cup Turnuvasında üçüncü oldu.

3 bant şampiyonasında Emrullah Başeğmez üçüncü oldu

Düzceli bilardo sporcusu Emrullah Başeğmez 3 Bant Bilardo VIP Cup Turnuvasında üçüncü oldu.
İstanbul’un Pendik ilçesinde düzenlenen ve elit bilardocuların mücadele ettiği 3 Bant Bilardo VIP Cup Turnuvasında Düzceli bilardocusu Emrullah Başeğmez üçüncü oldu.
1318 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenen ve 144 başarılı bilardocunun katıldığı turnuvada Emrullah Başeğmez üçüncü olarak ilimizi başarı ile temsil etti.
Ayrıca Emrullah Başeğmez, turnuvanın 15 sayılık en yüksek serisinin sahibi oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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