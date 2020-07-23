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Hurda nallardan süs eşyaları yapıyor

DHA

Hurda nallardan süs eşyaları yapıyor


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, at çiftliği sahibi Murat Seyok, at yarışları sonrası deforme olarak hurdaya ayrılan nallardan isimlik, plaket, nazar boncuğu ve süs eşyaları yapıyor.
Karaca Hacı Musa Mahallesi´ndeki at çiftliğinde yarışlara katılacak atlarla ilgilenen Murat Seyok, hurdaya ayrılan nalları değerlendiriyor. Veli Efendi, İzmir gibi önde gelen hipodromlar başta olmak üzere Türkiye genelinde yapılan at yarışları sonrası yarış atlarında kullanılan ve hurdaya ayrılan nalları toplayan Seyok, onlardan isimlik, süs eşyası, plaket yapmaya başladı. Seyok'un yaptığı ürünler Halis Karataş gibi ünlü jokeyler başta olmak üzere birçok ismin evini süslüyor.
'BİZDE AT ÇOK ÖNEMLİ'
At tutkusundan bahseden Murat Seyok, "At tutkumuz, biz öncelikle Kuzey Kafkasya göçmeniyiz, Çerkez´im. Düzce yöresinde at yarışları tertip edilirdi. Sakarya´nın Hendek ilçesinden Kastamonu Taşköprü´ye kadar olan bölgede at yarışları olurdu. Babamız bizi götürürdü. O zaman Düzce´de çok fazla eğlence olayı yoktu. Babamızın yanında giderken bu işi sevdik. Bizde at çok önemli. Kafkas dilinde ata 'Şı' diyoruz. Bu aynı zamanda eş veya kardeş anlamına da geliyor. Dolayısı ile bizim kültürümüzde at önemli bir yer kaplıyor" dedi.
'UĞURLU OLDUĞUNA İNANILDIĞINI GÖRÜNCE ÜRÜN YAPMAYA BAŞLADIM'
Seyok, at nalından ürün yapma fikrinin nasıl ortaya çıktığından bahsederek, "Çiftliği açtığımızda 20 yıl önce bir dekorasyon yapma ihtiyacı hissettim. Bu nalları ben hipodromdan toparladım, hepsini hiç işlenmemiş vaziyette gördüğüm yerlere ters vaziyette çaktım. Daha sonra İrlanda´dan yabancı misafirimiz geldi. Bu alanı beğendiğini ancak stratejik hatalar yaptığımızı söyledi. 'Nalları ters asıyorsun, aslında yukarı doğru bakması lazım ve içerisine şansın dolması lazım' dedi. Araştırdığımda birçok kültürde at nalının uğurluğu olduğuna inanıldığını gördüm. Böylece tasarımlara başladık. Önce boncuk üretimine başladık. Ardından ham nal plaketler veya gravürlü plaketler olayına girdik. Şu anda az da olsa at sevenlerden siparişler almaya başladık" diye konuştu.
BÜTÜN NALLAR AT YARIŞLARINDA KULLANILDI
İşlediği nalların at yarışlarında kullanılan nallar olduğunu söyleyen Seyok, "Bunların hepsi yarış atı nalı. Yarış atlarında kullanılan ömrünü yitirmiş normalde, hurdaya gidecek ürünleri ben alıyorum, temizliyorum. Bu şekilde değerlendiriyorum" dedi.
PLAKETLER İLGİ GÖRÜYOR
Özellikle plaketlerin ilgi gördüğünü belirten Seyok, "Plaketlere ilgi yoğun. Gelen misafirlere hediye ediyoruz. Doğum günleri ve özel günlerde misafirlerimize hediye ediyoruz. Gittiğim birçok yerde evlerde, balkonlarda gördüğüm zaman hoşuma gidiyor. Türkiye´de 67 bin üretilmiş ürünüm var" diye konuştu.
'ÜNLÜ İSİMLERİN EVLERİNDE DE VAR'
Ürünlerin birçok ünlü ismin de evinde olduğunu ifade eden Seyok, şöyle konuştu: 
"Bu ürünler birçok ünlünün evine de gitti. Jokeyler Selim Kaya, Halis Karataş gibi isimlere hediyeler verdik. Sevilen bir ürün oldu. Özelliği tek olması. Nallar birbirinden farklı olduğu için bir şekilde kişiye özgü bir hediye olmuş oluyor. Bu kişiye özel oluyor. Fabrikasyon, bir anda 100200 adet yapılan bir ürün değil."DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-07-23 08:21:03

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