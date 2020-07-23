"O kurnadan bu kurnaya"

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, sürücünün kontrolü kaybettiği TIR, savrularak köprüden uçtu. Kazada sürücü ile oğlu yaralanırken, yola saçılan biberler nedeniyle bir süre trafik akışı durdu.

Kaza, sabah saatlerinde TEM otoyolu Küçük Melen mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ramazan Açar yönetimindeki 50 DA 356 plakalı biber yüklü TIR, sürücü direksiyon kontrolünü kaybedince köprüden aşağı uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ramazan Açar ve oğlu Ahmet Açar´ı TIR´dan çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından baba ve oğlu Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

TIR köprüden uçtuğu sırada yola dökülen biberler nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı. Biberlerin toplanmasının ardından yol trafiğe tekrar açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-07-23 09:35:23



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