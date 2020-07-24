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Prof. Dr. Öztemiz: “Eli toprağa değen Ziraat Mühendisleri yetiştiren fakülte”

İHA

– Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, ülkemizin tarımına katkı sağlayacak Ziraat Mühendisi adaylarını fakültelerine beklediklerini dile getirdi.

Prof. Dr. Öztemiz: “Eli toprağa değen Ziraat Mühendisleri yetiştiren fakülte”

– Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, ülkemizin tarımına katkı sağlayacak Ziraat Mühendisi adaylarını fakültelerine beklediklerini dile getirdi.
Düzce Üniversitesi Tercih Kılavuzu programına konuk olan Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, Fakültenin bölümleri ve eğitim olanakları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert’in sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, Covid19 pandemi sürecinde tarım ve gıdanın daha da öneminin arttığını vurgulayarak, tarımsal sorunlara çözüm üreten, girişimci, yenilikçi, nitelikli ziraat mühendisleri yetiştirdiklerini ifade etti. Düzce Üniversitesi’nin İstanbul ve Ankara’nın tam ortasında yer alan bir şehir olan Düzce’de bulunduğunu belirten Prof. Dr. Öztemiz; bu önemli konumunun yanı sıra iklimi, toprak yapısı, tarıma uygunluğu, kampüsün yeşil ve tarihi antik kent dokusunun içinde yer alması, ulaşımı ve konaklama imkanlarının geniş olması gibi faktörlerin Ziraat Fakültesi’nin önemli tercih sebepleri arasında yer aldığına dikkat çekti.
Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin deneyimli ve donanımlı 3 profesör doktor, 8 doçent doktor, 6 doktor öğretim üyesi ve 5 araştırma görevlisine sahip olduğunu dile getiren Öztemiz, Fakültede 10 araştırma laboratuvarı, 3 öğrenci laboratuvarı, 2 farklı büyüklükte uygulama serasının bulunduğunu sözlerine ekledi. Ziraat Fakültesi bünyesinde aktif olarak Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği ve Tarla Bitkileri olmak üzere üç bölümün yer aldığı bilgisini paylaşan Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, bölümlerin genelinde yüzde yüz doluluk oranına sahip olduklarını dillendirdi. Bölge çiftçileri ile iç içe, onların sorunlarına çözüm olan ve halka dokunan bir Fakülte olduklarını vurgulayan Prof. Dr. Öztemiz, Amerikan Beyaz Kelebeği başta olmak üzere birçok tarımsal sorunun çözümüne öncülük ettiklerinin ve eli toprağa değen ziraat mühendisleri yetiştirdiklerinin altını çizdi.
Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği ve Tarla Bitkileri bölümlerinin kamu ve özel sektörde birçok istihdam olanağının bulunduğunu söyleyen Öztemiz, öğrencilerin Fakülteden Ziraat Mühendisi unvanıyla mezun olacaklarını belirtti. Sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerin yanı sıra öğrenciler başta olmak üzere iç ve dış paydaşları konuk ettikleri Açık Kapı uygulamasını da hayata geçirdiklerini kaydeden Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı, hem yurt içi hem de yurt dışı staj olanaklarını öğrencilere sunduklarını, firmalarla imzaladıkları protokollerle staj imkanlarını arttırdıklarını ifade etti. Covid19 pandemi sürecinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çalışmaları sonrasında ülkemizin tarım ve gıda arzında çok güçlü olduğu vurgusunda bulunan Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, ülkemizin tarımına katkı sağlayacak Ziraat Mühendisi adaylarını Fakültelerine beklediklerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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