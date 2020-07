Üniversitede E-Mahkeme dönemi Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Yücel: “Yapay zekaya hakim olanlar yarının dünyasına hakim olacaktır” “31 Ağustosta derslerin başlayacağını umuyoruz”

BAU Global Başkanı ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, pandemiden sonra dünyanın geçmiş dünya olmayacağını belirterek; “Yapay zekaya hakim olanlar yarının dünyasına hakim olacaktır” dedi.

BAU Global Başkanı ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, Düzce Bahçeşehir Kolejini ziyaret ederek, Okul Kurucusu Mehmet Albayrak, okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Enver Yücel, korona virüs pandemisinden sonra yeni dünya düzeninin eskisi gibi olmayacağını ve bütün sektörlerin bundan etkileneceğini söyledi. "Dünkü sanayi devrimi anlayışı ile biz yeni dünyayı yönetemeyiz. O zaman biz çocuklarımıza anaokulundan itibaren biz daha iyi bir sistemi öğretmemiz lazım” diyen Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi olarak emahkemeyi başlattıklarını belirterek, “Şunu söyleyebilirim artık pandemiden sonra dünya geçmiş dünya olmayacak. Pandemi biter aşı bulunur ama yenidünya düzeni eskisi gibi olmayacak. Dolayısı ile yeni dünyada neler olacak. Bütün sektörler etkilenecek. Eğitim, sağlık etkilenecek. Bahçeşehir Üniversitesi daha bir hafta önce emahkemeyi başlattı. Yine uzaktan bir mahkeme yapılabilecek. Dağ başında ki bir kişi mahkemesi ile ilgili 2030 kilometre gidip, şehre gelmesine gerek kalmayacak. Bir muhtarın odasına giderek bu mahkemesi yapabilecek. Bunu Bahçeşehir Üniversitesi olarak yaptık. Bunu Adalet Bakanlığımıza, Cumhurbaşkanlığımıza ilettik. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Sağlıkta doktor artık uzaktan size muayene edebilecek. Size reçete yazabilecek. Her alanda böyle olacak. Tarım yapı ve sistemler değişecek. Bize düşen görev, üniversite olarak Bahçeşehir Kolejleri olarak anaokulundan itibaren yenidünya düzenine göre biz eğitim öğretim yapmamız lazım. Dün ki sanayi devrimi anlayışı ile biz yenidünyayı yönetemeyiz. O zaman biz çocuklarımıza anaokulundan itibaren biz daha iyi bir sistemi öğretmemiz lazım. Bütün bunları yapacak olanlarda öğretmenlerdir. Ne kadar teknolojiyi yaparsanız yapın öğretmen bu işin baş mimarıdır. Öğretmeninizi buna göre yetiştireceksiniz. Öğretmeninizi hizmet içi eğitimler ile yetiştireceksiniz ve öğretmeninizi buna göre bu yapıya göre hareket ettireceksiniz. Yüz yüze öğretim tam olmadı. O zaman hibrit bir modele geçilecektir. Hem yüz yüze eğitim öğretim devam ederken bir yandan da uzaktan eğitim devam edecektir. Bahçeşehir Kolejleri olarak ben bunu söyleyebilirim. Bütün Türkiye’de Bismil’de de Van’da da Çanakkale’de İstanbul’da Ankara’da bütün Türkiye’de ki Bahçeşehir Kolejlerinde öğrenciler aynı anda aynı dersi mükemmel bir şekilde alıyorlar. Çünkü yapay zeka temelli bireysel öğretim sistemini geliştirdik. Yapay zekaya hakim olanlar yarının dünyasına hakim olacaktır” diye konuştu.



“31 Ağustosta derslerin başlayacağını umuyoruz”

Enver Yücel, yeni döneme hazır olduklarını belirterek, “Bahçeşehir Kolejlerinin yeni dönemde 31 Ağustos’ta derslere başlayacağını umuyoruz ve okulları ben ve arkadaşlarım gezip dolaşıyoruz. Bu yeni sisteme göre, hazır mı değil mi? Arkadaşları ziyaret edip okullara bakıyoruz. Kendilerine daha dikkatli olmaları daha iyi olabilmeleri ve bu süreci de iyi geçirmeleri için tavsiyelerde bulunuyoruz. Düzce Bahçeşehir Koleji başladığı günden bugüne kadar Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde bizi en güzel şekilde temsil eden mükemmel bir kampüsümüz oldu. Ben değerli yöneticilerimizi, öğretmenleri, müdürleri, müdür yardımcılarımızı ve buranın kurucusunu tebrik ediyorum. Markamız Düzce’de hak ettiği yeri bulmuştur. Öğrencilerimizin başarıları her zaman bizim gurur kaynağımız olmuştur. Düzce’de Bahçeşehir Kolejini daha da geliştirebilmek için de yeni ilaveler spor alanları bunların hazırlıkları içerisindeyiz” şeklinde konuştu.



“Bizim için gurur kaynağı”

Dünyanın başka yerlerinde de üniversitelerinin olduğunu ifade eden Yücel, “Biz dünyada en büyük eğitim kurumlarından bir tanesiyiz. Anaokulu’ndan Üniversite’ye kadar çeşitli kampüslerimiz var. Merkez ana kampüs İstanbul ama dünyanın başka yerlerinde de üniversitelerimiz var. Amerika, Almanya, Gürcistan, İngiltere’de Üniversitelerimiz var. Buralardan mezun olan çocuklarımızın dünyanın hemen hemen her noktasında eğitim öğretim görebilecekleri evleri var. Bu bizim için Türkiye için gurur kaynağı bir şey” ifadelerini kıllandı.



“Yeni döneme hazırız”

Sabırsızla öğrencileri beklediklerini söyleyen Yücel, “Korona virüs sürecinde çok mutlu olduk. Dünya’nın en büyük ülkeleri süper ülkeleri çok beceremedi. Bahçeşehir kolejleri, bunu söylemek kolay değil ama yine söylüyorum. Her yerde söylüyorum. Ulusal medyada söylüyorum. Dünyanın en iyi sistemini metod box olarak kurduk ve öğrencimiz yüz yüze eğitimden akademik olarak fark etmeksizin buralara kadar geldik. Şimdi yeni dönemde de ola ki bir sıkıntı oldu. Biz zaten uzaktan eğitimi devam ettireceğiz ama yüz yüze eğitimi de sabırsızlıkla öğretmenlerimiz hazır bir şekilde öğrencilerimizi bekliyoruz” açıklamalarında bulundu.

