Jandarmadan kaçak içki operasyonu

– Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu, kaçak içki ve silah ele geçirildi.
Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kaynaşlı Sarıyer Mahallesi’nde KOM Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğünün destekleri ile şüpheli K.K. ve E.K.’nın ev ve eklentilerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda ev ve eklentilerinde 11 kök kenevir, 38 şişe 100 cc kaçak içki, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ile 2 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan K.K.’ya idari para cezası kesildi. K.K. ve E.K. yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.