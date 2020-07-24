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– Düzce İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Cumayeri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumayeri’nde yasa dışı kenevir operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 112 kök kenevir ile 980 gram kubar esrar ele geçirildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Cumayeri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Düzce’nin Cumayeri ilçesi orta mahallesinde Z.P. isimli vatandaşa ait ev ve eklentilerine yasa dışı kenevir operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon neticesinde 980 gram kubar esrar, 112 adet kök kenevir, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 46 adet 12 kalibre mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan Z.P. hakkında idari para cezası uygulanırken, alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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