Düzce Borsa İstanbul MTAL’a AR-GE merkezi kuruldu

– Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 16 ilde bulunan Mesleki ve Teknik Liselerde ARGE Merkezi kurulmasına karar verdi. Düzce’de bulunan Borsa İstanbul MTAL’de 16 ilden biri olarak seçildi ve ARGE merkezi Düzce’de kuruldu.

Covid19 salgını ile mücadelede dezenfektandan maske ve tuluma, solunum cihazından maske makinesine kadar pek çok ürün üreterek ön saflarda yer alan Milli Eğitim Bakanlığı, şimdi üretim kapasitesini geliştirmek ve mesleki eğitimi daha da güçlendirmek için 16 ilde 30 ARGE merkezi kurdu.Milli Eğitim Bakanlığı, bu üretim kapasitesini geliştirmek ve mesleki eğitimi güçlendirmek için ARGE dönemi başlatmıştı. Çalışmalarını tamamlayan MEB, 16 ilde belirlediği 30 ARGE merkezini açıkladı. Bu kapsamda Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine de ARGE merkezi kuruldu. Belirlenen 30 okul arasında olan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9 alan ve 20 dalda eğitim veriyor. Eğitimin niteliği ve fiziki imkânları ile Düzce ve bölgenin mesleki eğitim çalışmalarına ARGE desteği ile katkı sağlayacak.

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