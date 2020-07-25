Giydiği gelinlikle antik kent kazan arkadaşlarını ziyaret etti Gelin-damat kazı çalışmasına katıldı Kazmayı eline alan damat, düğün öncesi kazıya destek verdi Gelin Öztürk: “Heyecan verici hoş bir anı oldu”

– Düzce Belediyesi ve Kültür Bakanlığı tarafından kazı çalışmaları yürütülen Prusia ad Hypium Antik Kenti’nde güzel anlar yaşandı. Düzce Belediyesinde görevli olan ve düğünü olduğu için izin alan gelin Sinem Öztürk, giydiği gelinliği ile kazı çalışması yapan arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Gelinlikle kazı alanına gelen Sinem Öztürk ve damat Yavuz Yiğit, günü anısı olarak hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmediler.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde görevli Sinem Öztürk ve Konya İl Jandarma Alay Komutanlığı’nda görevli Yavuz Yiğit, uzun süren arkadaşlıklarının ardından hayatlarını birleştirmeye karar verdiler. Gelin Sinem Öztürk Düzce Belediyesi tarafından arkeologlar nezaretinde yürütülen kazıda her haftasonu Düzce Belediyesi çalışanlarının yaptığı kazı için görevlendirilmişti. Ancak düğün günü kazı çalışmalarının olduğu güne denk gelince Gelin Sinem Öztürk, Damat Yavuz Yiğit’i de ikna ederek kazı alanına gitti. Kazı çalışmalarını gerçekleştiren arkadaşları ile bir araya gelen gelin Öztürk ve Damat Yiğit, kazma kürekler ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayrıca damat Yiğit, kısa bir kazı çalışması da gerçekleştirdi.



Gelin Öztürk: “Heyecan verici hoş bir anı oldu”

Daha önce kazı çalışması yaptığı alana bu sefer gelinlik ile geldiğini belirten, Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde görevli Sinem Öztürk, “Düzce Belediyesi’nde sosyal yardım işleri müdürlüğünde çalışıyorum. Bugün düğün günüm münasebeti ile Akçakoca’ya çekime giderken arkadaşlarıma Konuralp kazı bölgesinde ufacık bir yardıma geldim eşimle ve çekim yaptık. Arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. İnşallah buradaki kazı çalışmaları bitince çok güzel şeyler ortaya çıkacak. Güzel heyecan verici bir duygu. Hoş güzel bir anı olarak kaldı” dedi.



Damat Yiğit: “Fotoğraf çektirmek için geldik”

Konya İl Jandarma Komutanlığı’nda Görevli Üsteğmen damat Yavuz Yiğit, “Bugün olan düğünümüzün fotoğraf çekimine giderken eşimin Düzce Belediyesi’nde ki görevinden ötürü arkadaşları burada yaptıkları kazı çalışmalarının ziyaretine geldik. Bu esnada burada fotoğraf çekimlerinde bulunduk. Arkadaşlarımıza kolay gelsin dileklerimizi ilettik. Bizde buraya bu vesile ile uğramış olduk. Çalışma yapan arkadaşlarımıza kolay gelsin. Belediye Başkanımıza bize bu şansı verdiği için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Gelin ve damat kazı çalışmaları yapan arkadaşlarına kolaylıklar dilemesinin ve alanda hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından Akçakoca’da yapılacak olan düğün çekimlerine gitti.

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