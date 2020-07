Koronavirüsten sonra araç üstü çadır ilgi gördü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- KORONAVİRÜS salgını nedeniyle bu yıl tatilciler kamp yaparak zaman geçirmeyi tercih ederken, bir ailenin rahatça kalabileceği araç üstü çadırlar rağbet görmeye başladı. Zonguldak´ın Çaycuma ilçesinde üretilerek Düzce´de satılan aracın üzerinde 30 saniyede açılan, 3 kişinin kalabildiği araç üstü çadırlar, istenilen her yerde kamp yapma olanağı sağlıyor.

Bu yıl pandemiden dolayı kamp hayatına ilgi geçen yıllara göre arttı. Kampçılar da standart çadırlar yerine kullanımı kolay ayrıca zemine kurulan çadırlardan daha güvenli hale getirilen araç üstü çadırları tercih etmeye başladı. 2 yetişkin 1 çocuğun rahatça kalabildiği araç üstü çadırlar Zonguldak´ın Çaycuma ilçesinde üretilerek Düzce´de satılmaya başladı. Fiberglas malzemeden üretilen yağmur, sıcak ve soğuk geçirmeyen araç üstü çadırlar, 30 saniyede açılıp 1 dakika gibi kısa sürede kapanabildiği için tatilcilerin tercihi olmaya başladı. Ayrıca çadırlar her model ve marka araca takılabildiği için özellikle küçük segment araçlarda aynı zamanda bagaj görevi gördüğü için oldukça ilgi çekiyor.

30 SANİYEDE AÇILIYOR, 3 KİŞİ KALABİLİYOR

Araç üstü çadırların üreticisi Özer Özdemir, "Çadır şu anda tek ölçüde üretilmekte. Ürettiğimiz çadırın ölçülerinde Avrupa standartlarını kullanmaya çalıştık. Şu anda 135x205 boyutlarında üretiyoruz. 2 yetişkin ile 1 çocuğun rahatça kalabileceği bir çadır. Çok ilgi gördü. İnsanlardan iyi geri dönüşler alıyoruz. Fiberden üretilen bir ürün. Araç gövdesi ile aynı malzemeden üretiliyor. İçinde yatak, yastık, merdiven, merdiven kılıfı gibi aksesuarları var. Biz ürünü teslim ettiğimizde hazır halde alıp gitmiş oluyor. Aynı zamanda bununla ilgili yasal bir sorun yok. Araçlar muayeneden geçebilmekteler" dedi.

PANDEMİDEN SONRA SATIŞLAR ARTTI

Araç üstü çadırı her türlü araca monte edebildiklerini ifade eden Özdemir, "Araç segmenti fark etmeksizin otobüs, minibüs, otomobil fark etmiyor bu ürünü her araca takabiliyoruz. Pandemi olaylarından sonra satışlarımızı arttı. Bununla birlikte insanlar doğaya daha çok gitmeyi tercih ettiler. Otellerde kısıtlı alanlarda kalmaktansa kamp ya da göl kenarında kalmayı ve piknik yapmayı tercih ettiler. Araç üstü çadırlara daha çok güven duymaya başladılar. Özellikle kadın ve çocuklar zeminde çadır kurup doğadaki hayvanlarla temas kurmaktan korktukları için araç üstü çadırla güven sağladılar. Eşyalarını bu çadırın içine koyup taşıyabildikleri için küçük segment araçlar içinde faydalı oldu. Bu sayede de satışlar Türkiye pazarında artmış durumda. Ürün oldukça pratik. Açılışı yaklaşık 30 saniye, kapanışı ise 1 dakika sürüyor. Hiçbir şeyiniz hazır olmasa bile ürünün kapaklarını açarak içine giriyorsunuz ve hemen uyumaya hazır bir hali var. Su geçirmez kumaş kullanıyoruz" diye konuştu.

`EMEKLİ OLDUKTAN SONRA KENDİME YAPTIĞIM EN BÜYÜK İYİLİK´

Aracına, araç üstü çadır taktıran Halil Gencer, "Bu çadırı tercih etmemin sebebi öncelikle emekli oldum. Emekli olduktan sonra bu benim kendime yaptığım en büyük iyilik diyebilirim. Doğayı çok seviyorum. Sürekli doğada yaşayan birisiyim. Haftalarca doğada kaldığım oluyor. Bu esnada çadırlarda kaldım. Ancak güvenli değiller. Bunun yerden yüksek olması, küçük hayvanların ulaşamaması bizim için artı bir olay. Evde ne kadar rahat ediyorsanız bunun içinde iki kişinin rahat ettiği güzel bir ürün" dedi.

`GÜVENLİ OLMASINDAN DOLAYI TERCİH ETTİM´

Cipine araç üstü çadır taktıran Hakan Öcal ise, "Bu çadırı güvenli olmasından dolayı tercih ettim. Doğada kalmak ayrı bir zevk ancak aracın üzerinde kalmak çok daha güvenli. Küçük haşeratlar olsun diğer hayvanlar olsun bütün risklerden korunuyorsun. Kullanımı çok rahat ve araca bir yük yapmıyor. Çok pratik biri ürün. Koronavirüs salgınıyla birlikte insanlar otelleri tercih etmemeye başladılar. İnsan yoğunluğu ne kadar çoksa virüs riski o kadar çok oluyor. İster istemez insanlar kendilerini doğaya atmaya başladılar" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-07-26 10:55:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.