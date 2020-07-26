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'Şifalı olduğuna inanılan suyu doldurup, yolun karşısına geçerken otobüs çarptı

DHA

'Şifalı olduğuna inanılan suyu doldurup, yolun karşısına geçerken otobüs çarptı


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de, bazı hastalıklara iyi geldiğine inanılan kaynak suyundan bidona su doldurduktan sonra yolan karşısına geçmeye çalışan Hanife Yılmaz (55) yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.  
Kaza, öğle saatlerinde Düzce-Zonguldak karayolu Şifalı Su mevkiinde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden Düzce Güven Seyahat'e ait Adnan Arslan yönetimindeki 81 AAV 999 plakalı otobüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Hanife Yılmaz´a çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaklaşık 20 metre sürüklenen Hanife yılmaz, hayatını kaybetti. 
Hanife Yılmaz´ın ailesiyle birlikte Akçakoca´ya günübirlik tatile geldikleri, su almak için durdukları, yolun karşısına geçerken de otobüsün çarptığı belirtildi. 
Bu arada, Zonguldak Ereğli'ye giden otobüsün yolcuları, tahsis edilen başka bir otobüsle yoluna devam etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-07-26 14:04:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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