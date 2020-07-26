'Şifalı olduğuna inanılan suyu doldurup, yolun karşısına geçerken otobüs çarptı

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de, bazı hastalıklara iyi geldiğine inanılan kaynak suyundan bidona su doldurduktan sonra yolan karşısına geçmeye çalışan Hanife Yılmaz (55) yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Düzce-Zonguldak karayolu Şifalı Su mevkiinde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden Düzce Güven Seyahat'e ait Adnan Arslan yönetimindeki 81 AAV 999 plakalı otobüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Hanife Yılmaz´a çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaklaşık 20 metre sürüklenen Hanife yılmaz, hayatını kaybetti.

Hanife Yılmaz´ın ailesiyle birlikte Akçakoca´ya günübirlik tatile geldikleri, su almak için durdukları, yolun karşısına geçerken de otobüsün çarptığı belirtildi.

Bu arada, Zonguldak Ereğli'ye giden otobüsün yolcuları, tahsis edilen başka bir otobüsle yoluna devam etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-07-26 14:04:59



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