75 yaşındaki kadına saldırdılar, bağırınca kaçtılar

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, apartmana girerek kapısını çaldıkları Zülfiye Uslu´ya (75) binada kiralık ev olup olmadığını soran biri kadın 2 kişi, 'hayır' cevabı üzerine su istedi. Kadının su almaya gitmesini fırsat bilen şüpheliler, Zülfiye Uslu´nun boğazını sıkarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. Uslu´nun direnip, bağırması üzerine 2 kişi koşarak kaçtı.
Olay, öğle saatlerde Düzce Çay Mahallesi Yalçın Sokak´ta bulunan apartmanda meydana geldi. Ailesinin çalışması nedeniyle evde tek başına bulunan Zülfiye Uslu´nun evinin kapısını çalan ve yüzlerinde maske bulunan biri kadın 2 kişi, binada kiralık ev olup olmadığını sordu. Zülfiye Uslu´nun binada boş ev olmadığını söylemesi üzerine iki kişi, kadından su istedi. Hırsızlık için binaya girdiği tahmin edilen şüpheliler, kadın arkasını döner dönmez eve girmeye çalışarak Uslu´nun boğazını sıktı. Zülfiye Uslu´nun direnmesi ve çığlık atması nedeniyle paniğe kapılan 2 kişi, binadan koşarak kaçıp, kayıplara karıştı. Uslu, durumu hemen ailesine bildirdi. Ailesi eve gelirken, polise haber verdi.
Polis ekipleri, evin çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alarak, 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, Zülfiye Uslu´yu ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Kadının bulunduğu binadan hızla çıkarak kaçan 2 kişinin görüntüleri ise güvenlik kameralarına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-07-27 16:33:20
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