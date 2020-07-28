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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaynaşlı’da çocuk parkları sayısı artıyor

İHA

Kaynaşlı’da çocuk parkları sayısı artıyor

Kaynaşlı Belediyesi ilçe genelinde çocuk parkı sayısını arttırmaya devam ediyor. Ekipler son olarak Sarıyer mahallesinde çocuk oyun parkını hizmete aldı.
Kaynaşlı Belediyesi ilçe genelinde çocuklara yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Belediye Başkanı Birol Şahin’in talimatı ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Sarıyer Mahallesi’nde bulunan boş alanda park çalışması yaptı. Çocukların daha eğlenceli oyun grupları bulunan boş alana monte edildi. Sarıyer mahallesinde oyun parkının yanına aile parkı yapılması içinde çalışmalar yapan ekipler ilçe genelinde park sayısını arttırmak için çalışmalarını sürdürecek.

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