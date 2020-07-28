Otoyolda bayram yoğunluğu Ankara istikametine akıcı bir trafik yaşanıyor

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– Kurban Bayramı tatili için erkenden yola çıkanlar TEM Otoyolunda yoğunluk oluşturdu. Ankara yönüne gidenler akıcı bir yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayramı memleketlerinde geçirmek isteyenler TEM Otoyolunda yoğunluk oluşturdu. İstanbul’dan yola çıkan ve Anadolu’ya gidenler yolda yoğunluk oluştururken akıcı bir trafik yaşanıyor. Yetkililer sürücülerin yorgun ve uykusuz yola çıkmamalarını ve kurallara uymalarını istediler.

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