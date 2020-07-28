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Otlarla hazırlanan `Düzce mantısı´ beğenildi

DHA

Otlarla hazırlanan `Düzce mantısı´ beğenildi


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, şef Ekrem Karabulut, cevizin yanı sıra kaldırik ve ısırgan gibi otlar koyarak hazırladığı mantıya 'Düzce mantısı' adını verdi. Ekrem Karabulut hazırladığı mantı ile Düzce'de düzenlenen yarışmada birinci olurken, göl üzerindeki tekne restoranda mantıdan yiyenler lezzetli buldu.
Düzce'de şef Ekrem Karabulut, doğadan topladığı kaldırik, ısırgan gibi otların yanı sıra fındık ve ceviz gibi ürünleri bir araya getirerek mantı hazırladı ve buna 'Düzce mantısı' adını verdi. Bu mantıyla kentte düzenlenen yemek yarışmasında birinci olan Ekrem Karabulut, Düzce´ye özgü yemeği ziyaretçilerine sunarak tanıtımını yapmaya başladı. Muncurlu Mahallesi´nde bulunan Park Gölet isimli suni göle zaman geçirmeye giden vatandaşlar göl üzerinde tekne ile gezerken aynı zamanda tekne içine kurulan mini mutfakta hazırlanan Düzce mantısını yiyebiliyor.
Ekrem Karabulut, Düzce´de yetişen ürünlerden belli yiyecekler yapmak için proje hazırladıklarını belirterek, "Biz bir ekip olarak Düzce´yi en iyi şekilde yansıtabilmek için arkadaşlarımızla birlikte bir proje hazırladık. Düzce´de yetişen ürünleri en iyi şekilde sunuma hazır hale getirebilmek için ilk önce bunları insanlara beğendirmek lazım. Ne yapalım diye düşünürken aşamalı olarak önce Düzce mantısı yapalım dedik. Düzce köftesi ve Düzce kebapları yapacağız. Elimizden geldiği kadar ilk önce halkın beğenisini kazandıktan sonra bunları menülerimize koyacağız. Düzce mantısının en büyük özelliği Düzce´de yetişen ürünlerden oluşması. Bunun içinde kaldırik var, fındık var. Düzce´de yetişen hayvanların etinden var. Çok değişik şekilde pişirme ve sunum şekli var" dedi.
'İŞ AŞKI HER ŞEYİN ÖNÜNE GEÇİYOR'
Göl üzerinde gezinti konseptini de yine Düzce'ye özgü yiyecekleri hem vatandaşlara beğendirmek hem de daha çok kesime ulaşmasını sağlamak için geliştirildiğini söyleyen Karabulut, "Bu konsept ise ekip çalışması sonrası ortaya çıktı. Arkadaşlarımızla sürekli fikir geliştirmeye çalışıyoruz. Fikir alıverişimiz tabaktan başladı, sunumun bu şekilde olmasına kadar devam etti. Göl ortasında pişirmek zor olmuyor. İş aşkı her şeyin önüne geçiyor. İnsanları mutlu ettikten sonra hiçbir zorluk yok. İnsanlar mutlu olsunlar yeter. Gelenler çok memnun. Birçok kişiye tavsiye ediyorlar" diye konuştu.
'İÇİNDE DÜZCE´YE AİT LEZZETLER VAR'
Park Gölet´e evlilik yıldönümü kutlaması için gelen Yiğit ve Yasemin Erkan çifti de hem göl üzerinde tekne ile gezdi hem de mantının tadına baktı. Yiğit Erkan mantıyı beğendiğini belirterek, "Mantıyı tatmak istedik. Çok güzel bir mantı ve içinde Düzce´ye ait lezzetler var. Ben ve eşim çok memnun olduk" dedi.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-07-28 08:42:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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