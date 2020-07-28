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Düzce Veteriner Odası Başkanı kurban bayramı öncesinde uyardı; “Hayvanların sağlıklı olmalarına dikkat edin” “Hastalıkların yüzde 60’ı gıda kökenli”

İHA

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Düzce Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil, bayram süresince meydana gelebilecek hastalıklara ve Covid19'a karşı alınması gereken önlemleri de anlattı.

Düzce Veteriner Odası Başkanı kurban bayramı öncesinde uyardı; “Hayvanların sağlıklı olmalarına dikkat edin” “Hastalıkların yüzde 60’ı gıda kökenli”

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Düzce Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil, bayram süresince meydana gelebilecek hastalıklara ve Covid19'a karşı alınması gereken önlemleri de anlattı.
Kurban Bayramına sayılı günler kala hayvan pazarları da hareketlendi. Ancak bayram hazırlıkları beraberinde riskleri de getiriyor. Özellikle korona virüs salgını için alınan tedbirler çerçevesinde kutlanacak kurban bayramı ile ilgili olarak Düzce Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil, açıklama yaparak Covid19 sebebiyle bu yıl Kurban Bayramı'nda daha çok önlem alınması gerektiğini belirtti. Oda Başkanı Karanfil, özellikle Düzce’nin, yaşanacak hayvan hareketliliğinde konumu itibariyle bulaşıcı hastalıklar açısından önemli ölçüde etkileneceğini belirtti.

Yoğun hayvan hareketliliğinde düzce kavşak konumunda
Şerif Ali Karanfil; “2020 Yılında ilimizdeki kurbanlık hayvan varlığı ve hayvan hareketlerine baktığımızda ilimizde 11000 adet büyükbaş, 2800 adet küçükbaş hayvan kesileceğini tahmin etmekteyiz. Ülkemizde kurbanlık amacı ile kesilen büyükbaş hayvanlar sığır, manda ve deveden, küçükbaş hayvanlar koyun ve keçiden oluşmaktadır. Yıl boyunca gıda amaçlı kesilen hayvan sayısının yaklaşık %2530’unu oluşturan bu rakam beraberinde yoğun miktarda hayvan hareketini de zorunlu kılmaktadır. Bu yoğun hareket zorunluluğunda, kavşak konumundaki ilimiz salgın ve bulaşıcı hastalıklar açısından ciddi etkilenmektedir” diye konuştu.

Hayvanların sağlıklı olmalarına dikkat edin
Kurbanlık hayvan seçerken dikkat edilmesi gerekenleri sıralayan Düzce Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil; “Kurbanlık hayvan seçiminde hayvanların sağlıklı olmalarına dikkat edilmelidir. Sağlıklı bir hayvanın bakışları canlı, tüyleri parlak ve yatık, kondüsyonu iyi, ağız ve burun akıntısı olmayan hayvanlar olduğunu unutmamalıyız. Yeni doğum yapmış hayvanlar kurban edilmemeli, dişi hayvanların Veteriner Hekim tarafından gebelik kontrolleri yapılmış hayvanlar olmasına dikkat etmeliyiz. Hatta hayvan varlığımızın yetersizliği düşünüldüğünde dişi hayvanları mümkün olduğunca kesmemeli, ya da kurban bir fırsat bilinerek damızlık değeri kaybolmuş dişiler kesilerek verimli hayvanlar muhafaza edilmelidir” dedi.

Pazarlık yaparken eski usulü unutun
Kurban pazarlığında eski usul pazarlık anlayışının Covid19 nedeniyle bu yıl yapılmaması gerektiğinin altını çizen Şerif Ali Karanfil, şunları söyledi; “Bilimsel veriler kurban etlerinden Korona Virüs bulaşmasının olmadığını göstermekle birlikte etlerin kontamine olmaması için kesicilerin ve işleyicilerin test yapılmış kimselerden olması önemlidir. Ayrıca pazarlıklar hayvan pazarlarının sembolü haline gelmiş klasik el sıkılıp sallamalı olmamasına bu bayram önem verilmelidir.

Randevulu sistemle kesilecek
Düzce Veteriner Hekimler Odası Başkanı Karanfil; “Ayrıca kesimin Kurban Bayramının tüm günlerine yayılarak 1.’nci, 2.’nci ve 3.’ncü günü randevulu ve vardiyalı olması tedbirlerimizi daha güçlü kılacaktır. Kesim alanlarında maske ve fiziki mesafe kurallarına uyarken el dezenfektanları, sabun ve temiz su bulunması sağlanmalıdır. Ayrıca kurbanlıklar yatırılırken RUEF tekniği gibi tek kişilik yatırma teknikleri, ya da teknolojik imkanlardan istifade edilerek en az kişi ile yatırma bulaş ihtimalini azaltacaktır”dedi.

Hastalıkların yüzde 60’ı gıda kökenli
Gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi için hijyenik koşullarda et kesiminin yapılması gerektiğini belirten Şerif Ali Karanfil;“Kesim sonrası kurban etleri parçalar halinde güneş görmeyen serin(1415 derece) bir yerde 56 saat et ısısının düşmesi için bekletilmeli, daha sonra üst üste gelmeyecek şekilde buzdolabına kaldırılmalıdır. Sonuç olarak insanlarda görülen hastalıkların %60’ının gıda kökenli, insan sağlığı açısından gıdaların ortaya koyduğu riskin %90’ı hayvansal kökenli gıdalardan kaynaklandığı düşünüldüğünde yetkili idarelerce hijyenik kesim yerleri oluşturulmalı, Kurban Bayramında kesilen hayvanların kesimden önce ve kesimden sonraki muayenelerinin Veteriner Hekimler tarafından yapılması sağlanmalıdır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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