Düzce karpuzunun hasadı başladı



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de üretimine başlanan ve son yıllarda ekim alanı artan karpuzun, hasadı başladı. Çiftçiler, karpuz veriminden memnun olduklarını söyledi.

Düzce´de son 5 yıldır karpuz üretimi artış gösterdi. Düzce´deki toprak yapısının farklı olması nedeniyle daha lezzetli olan karpuzun hasadı başladı. Çiftçiler, nisan ayında yaptıkları ekim sonrası karpuzları toplayarak satışa sundu. Bu yıl 150 dönüm alana karpuz ekilirken, 300 ton karpuz elde edilmesi hedefleniyor.

Karpuz üreticisi İrfan Hatip, karpuz hasadıyla ilgili bilgiler vererek, "Düzce karpuzunun ekimi nisan ayının başında başlar, mayısın başında biter. 1 ay içerisinde ekilmesi gerekiyor. Toprak erken ısınırsa erken ekilebilir. Geç ısınırsa geç ekilir. Karpuzun hasat zamanı 3 aydır. 90 gün sonra hasat başlar. Düzce karpuzu diğer yörelere göre daha lezzetlidir. Bunun nedeni ise farklı tohum kullansak da toprak karpuz için çok uygundur" dedi. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-07-28 13:56:19



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