Başkan Koloğlu, Emniyet Genel Müdürünü ziyaret etti

Düzce’nin Cumayeri İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ilçeye hizmet getirmek için Ankara yollarını aşındırmaya devam ediyor. Başkan Koloğlu ziyaretler kapsamında çeşitli kurumlara giderek projeler hakkında bilgi vererek ilçeye getirelecek çalışmaların istişaresinde bulunuyor. Başkan Koloğlu 20042009 yılları arasında görev yaptığı dönemde Cumayeri Kaymakamlığı görevinde bulunan şimdiki Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Başkan Koloğlu ile bir araya gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile eski günleri birlikte yad ederek anılarını tazeledi.

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