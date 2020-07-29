Cumayeri’nde bayram temizliği gece gündüz devam ediyor

– Düzce’nin Cumayeri Belediyesi’nde bayram hazırlıkları devam ediyor. Bayrama günler kala ilçe merkezinde Cumayeri Belediyesi tarafından Temizlik İşleri ekipleri bayram temizliği yaparak ilçeyi bayrama hazırlıyor.

Düzce’nin Cumayeri ilçesinde Kurban Bayramı öncesi ilçe merkezinde temizlik çalışmaları yapılarak ilçe bayrama hazırlanıyor. Gece de devam eden temizlik çalışmalarına Belediye Başkan Yardımcısı Özkan Akbulut’ta katılarak ilçenin ana caddesindeki temizlik çalışmalarını denetledi ve yıkama işlemine yardım etti.

Çalışmalar sonunda açıklamalarda bulunan Başkan Yardımcısı Özkan Akbulut; “Ekiplerimiz ile birlikte ana arterlerin tamamını tazyikli suyla yıkayarak ilçemizi tertemiz bir Kurban bayramına hazırlıyoruz. Kurban bayramının ilçemize, hemşehrilerimize ve İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini temenni ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum." dedi

Akbulut; Cumayeri’nin temizliği ve sağlıklı bir çevre için her zaman olduğu gibi çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

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