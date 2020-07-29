Köyde samanlık ve ev yandı, köylüler itfaiyecilere ayran ikram etti



Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE´nin Çilimli ilçesinde samanlıkta çıkan yangında, alevler yandaki 2 katlı eve sıçradı. Yangında ev ve samanlık kullanılamaz hale gelirken, köylüler dumandan etkilenen itfaiyecilere ayran ikram etti.

Çilimli ilçesi Şerefiye Mahallesi´nde öğle saatlerinde, Halis Tok´a ait 2 katlı evinin yanında bulunan samanlıkta yangın çıktı. Çıkış sebebi belli olmayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm samanlığı sarıp, yandaki 2 katlı eve sıçradı. Evin yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Düzce, Gümüşova, Çilimli ve Cumayeri belediyelerine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Vatandaşlar da çeşme hortumlarıyla yangına su sıkarak, itfaiye ekiplerine yardımcı olmaya çalıştı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Köylüler, dumandan etkilenen itfaiye erlerine ayran ikram etti. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ederken, 2 katlı ev ve samanlık kullanılmaz hale geldi. Polis, yangının çıkış nedeni araştırmak için soruşturma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Çilimli Tezcan SOLMAZ

2020-07-29 17:17:19



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