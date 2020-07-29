Samanlıkta başlayan yangın 3 katlı evi kül etti Düzce’de çıkan yangında biri 3 katlı 2 ev, 1 samanlık ve 1 ahır yandı Yangın 4 saatte kontrol altına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samanlıkta başlayan yangın 3 katlı evi kül etti Düzce’de çıkan yangında biri 3 katlı 2 ev, 1 samanlık ve 1 ahır yandı Yangın 4 saatte kontrol altına alındı

İHA

– Düzce'nin Çilimli ilçesinde samanlıkta çıkan yangın 3 katlı binayı, tek katlı evi, 2 kuruluğu ve 1 ahırı küle çevirdi. İtfaiye ekipleri yangını 4 saatte kontrol altına aldı.

Samanlıkta başlayan yangın 3 katlı evi kül etti Düzce’de çıkan yangında biri 3 katlı 2 ev, 1 samanlık ve 1 ahır yandı Yangın 4 saatte kontrol altına alındı

– Düzce’nin Çilimli ilçesinde samanlıkta çıkan yangın 3 katlı binayı, tek katlı evi, 2 kuruluğu ve 1 ahırı küle çevirdi. İtfaiye ekipleri yangını 4 saatte kontrol altına aldı.
Yangın, Düzce’nin Çilimli ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi’nde çıktı. Edinilen bilgilere göre, Halis Tok’a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı samanlıktan sıçrayan kıvılcımlar, samanlığın yanındaki yapılara da sıçradı. 3 katlı bina, 2 kurulu, tek katlı ev ve 1 ahır alevlere teslim oldu. Bölgeye gelen Düzce, Çilimli, Cumayeri ve Gölyaka Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 4 saatlik çalışma ile yangını kontrol altına aldı. Yangın esnasında bazı alanlara ulaşabilmek için vatandaşlarda yangına müdahil oldu. Camlar ve kiremitler kırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eyüb’ün salıncak hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER Eyüb’ün salıncak hayali gerçek oldu
Köyde samanlık ve ev yandı, köylüler itfaiyecilere ayran ikram etti
YEREL HABERLER Köyde samanlık ve ev yandı, köylüler itfaiyecilere ...
Toplu mezarlık ziyareti ve bayramlaşmak yasak
YEREL HABERLER Toplu mezarlık ziyareti ve bayramlaşmak yasak
Düzce’de samanlıkta başlayan yangın 3 katlı evi küle döndürdü 2 kuruluk 1 ahır ve 1 eve sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
YEREL HABERLER Düzce’de samanlıkta başlayan yangın 3 katlı evi küle ...
Düzce'de polisten hayvan satıcılarına sahte para uyarısı
YEREL HABERLER Düzce'de polisten hayvan satıcılarına sahte para ...
Cumayeri’nde bayram temizliği gece gündüz devam ediyor
YEREL HABERLER Cumayeri’nde bayram temizliği gece gündüz devam ...
Cumayeri Belediyesi araç parkını genişletiyor
YEREL HABERLER Cumayeri Belediyesi araç parkını genişletiyor
Başkan Koloğlu, Emniyet Genel Müdürünü ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Koloğlu, Emniyet Genel Müdürünü ziyaret etti
Düzce Belediyesi bayramda çocukların yüzlerini güldürdü
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi bayramda çocukların yüzlerini ...
Dr. Sultanoğlu, “Kurban keserken yaralanmayın”
YEREL HABERLER Dr. Sultanoğlu, “Kurban keserken yaralanmayın”
Polisten torbacı operasyonu
YEREL HABERLER Polisten torbacı operasyonu
Cumhurbaşkanı ile bir araya gelen yılın annesi hayatını kaybetti Kimsesizlerin annesi olarak tanınan kadın gözyaşları içinde defnedildi Eşi vefat ettikten sonra sahiplendiği 3 çocukla hayata tutundu
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı ile bir araya gelen yılın annesi ...
Düzce karpuzunun hasadı başladı
YEREL HABERLER Düzce karpuzunun hasadı başladı
Düzce Veteriner Odası Başkanı kurban bayramı öncesinde uyardı; “Hayvanların sağlıklı olmalarına dikkat edin” “Hastalıkların yüzde 60’ı gıda kökenli”
YEREL HABERLER Düzce Veteriner Odası Başkanı kurban bayramı ...
Çelebi: Hizmet puanlarına yönelik değişikliğe dava açtık
YEREL HABERLER Çelebi: Hizmet puanlarına yönelik değişikliğe dava ...
Otlarla hazırlanan `Düzce mantısı´ beğenildi
YEREL HABERLER Otlarla hazırlanan `Düzce mantısı´ beğenildi
Otoyolda bayram yoğunluğu Ankara istikametine akıcı bir trafik yaşanıyor
YEREL HABERLER Otoyolda bayram yoğunluğu Ankara istikametine akıcı ...
Kaynaşlı’da çocuk parkları sayısı artıyor
YEREL HABERLER Kaynaşlı’da çocuk parkları sayısı artıyor
Pasajın çatı boşluğuna çıkan kedi, itfaiye ekiplerini uğraştırdı
YEREL HABERLER Pasajın çatı boşluğuna çıkan kedi, itfaiye ekiplerini ...
75 yaşındaki kadına saldırdılar, bağırınca kaçtılar
YEREL HABERLER 75 yaşındaki kadına saldırdılar, bağırınca kaçtılar
Düzce Fındığı Amerika yolunda
YEREL HABERLER Düzce Fındığı Amerika yolunda
Arkadaş kitabı 19 bin ilkokul öğrencisine dağıtılacak
YEREL HABERLER Arkadaş kitabı 19 bin ilkokul öğrencisine dağıtılacak
Geleneksel köy mevlidinin 19.’su düzenlendi
YEREL HABERLER Geleneksel köy mevlidinin 19.’su düzenlendi
Ticaret Sicili Tescil İlanları aynı gün yayınlanacak
YEREL HABERLER Ticaret Sicili Tescil İlanları aynı gün yayınlanacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X