TEM Otoyolu’nda durma noktasına gelen trafik havadan görüntülendi

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– Kurban Bayramı tatili için yola çıkan araçlar, Düzce’nin Kaynaşlı mevkiinde TEM Otoyolu ve D100 karayolu Ankara istikametinde yoğunluk oluşturdu. Durma noktasına gelen trafik havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle dün gece saatlerinden itibaren memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler, TEM Otoyolu ve D100 karayolu Ankara istikameti Kaynaşlı ve Bolu Dağı geçişlerinde yoğunluk oluşturdu. TEM Otoyolu Bolu Dağı tüneli öncesinde oluşan yoğunluktan dolayı bazı araç sürücüleri Kaynaşlı Gişeler’den D100 karayoluna giriş yaptı. D100 karayolu Kaynaşlı mevkii ve Bolu Dağı’nda yer yer yoğunluk oluşurken, ekipler yoğunluğu önlemek adına bölge genelinde çalışmalarını arttırdı.

Bolu Dağı ve TEM Otoyolu’nda meydana gelen yoğunluk drone ile havadan da görüntülendi. Trafik yoğunluğunun Kurban Bayramı boyunca devam etmesi bekleniyor.

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