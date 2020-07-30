D-100 karayolunda bayram yoğunluğu TEM otoyolunun yoğunluğundan sıkılan sürücüler D-100’de yoğunluk oluşturdu D-100 karayolundaki bayram yoğunluğu drone ile görüntülendi

1 dolara satın alıp yenisinden daha güzel yaptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Kurban Bayramı dolayısıyla yola çıkan vatandaşlar TEM otoyolunda yoğunluk oluşunca, D100 karayolunu tercih etmeye başladı. D100 Karayolu Kaynaşlı kesiminde de bayram trafiği oluştu.

Korona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olunca memleketlerine gidemeyen vatandaşlar, Kurban Bayramı’nda memleket yolculuğuna başladı. Yola çıkan sürücüler, özellikle Ankara istikametinde yoğunluk oluşturdu. TEM otoyolunu kullanan sürücüler nedeniyle yoğunluk artınca, trafikten sıkılan sürücüler Kaynaşlı gişelerden çıkarak rotasını D100 Karayoluna çevirdi. D100 Karayolu Kaynaşlı mevkiinde akıcı yoğunluk oluşurken, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge trafik ekipleri de ilçe geçişinde herhangi bir sıkıntı olmaması için kontrol noktalarındaki personel sayısını iki katına çıkarttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.