Bayramı evlerine bin 285 kilometre uzaklıktaki fındık tarlalarında kutladılar

– Mardin'den bin 285 kilometre uzaklıktaki Düzce’ye fındık toplamaya gelen işçiler, Kurban Bayramı'nı fındık tarlası sahipleriyle ve kendi aralarında bayramlaşarak geçirdiler. Anne ve babalarını geride bırakıp fındık toplamaya gelen işçiler, ailelerinin bayramlarını da telefonla kutladılar.

Fındık sezonu ile birlikte fındık işçileri de Düzce’ye gelmeye başladı. Ancak bu sene Kurban Bayramı'nın fındık sezonuna denk gelmesi nedeniyle fındık toplamak için Mardin’den Düzce’ye gelen işçiler bayrama gurbette girmek zorunda kaldı. Memleketlerine bin 285 kilometre uzaklıkta bulunan Düzce’nin Aybaşı köyünde çalışan işçiler, sabahın erken saatlerinde kalkarak birbirleriyle bayramlaştılar. Fındık bahçesi sahibi Ali Akaya ile de bayramlaşan işçilere, Akaya çikolata ve şeker ile kolonya ikram etti.

Gurbette bayramlarını geçiren fındık işçileri ailelerinden ayrı olduklarını belirterek, uzun yıllardır evlerine kilometrelerce uzaklıktaki Düzce'de fındık topladıklarını söylediler. Çalışmak için geldikleri köydeki vatandaşlarla aile olduklarını belirten işçiler, aileleri ile geçirmedikleri bayramı yeni aileleriyle geçirdiklerini dile getirdiler. İşçiler ailelerinin bayramlarını ise telefonla arayarak kutladıklarını belirttiler. Küçük yaştaki işçiler ise gurbette olmalarına rağmen anne ve babalarıyla birlikte Düzce’nin Aybaşı köyüne geldiklerini belirterek, anne ve babalarının yanında gurbet acısı çekmediklerini söylediler. Bayramlaşmanın ardından fındık tarlasında temizlik yapan işçiler, fındıkların toplanmaya başlayacağı günü bekliyorlar.

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