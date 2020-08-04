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Kızına moral olsun diye sınava girdi, üniversiteyi kazandı Hayaller gerçeğe dönüştü, anne kız üniversite sınavını kazandı Anne Ayfer Yüksel, 26 yıl sonra kızı ile birlikte üniversite sınavına girdi Anne Yüksel: “Sınav salonu girişinde beni veli sandılar”

İHA

– Düzce'de lisenin ardından maddi imkansızlık nedeni ile giremediği üniversite sınavına kızına moral vermek için giren Ayfer Yüksel, kızı ile birlikte sınavı kazanarak 26 yıllık üniversite hayalini gerçeğe dönüştürdü. Sınavı başarı ile tamamlayan anne ve kızı üniversite tercihlerini yapmak için gün sayıyor.

Kızına moral olsun diye sınava girdi, üniversiteyi kazandı Hayaller gerçeğe dönüştü, anne kız üniversite sınavını kazandı Anne Ayfer Yüksel, 26 yıl sonra kızı ile birlikte üniversite sınavına girdi Anne Yüksel: “Sınav salonu girişinde beni veli sandılar”

– Düzce’de lisenin ardından maddi imkansızlık nedeni ile giremediği üniversite sınavına kızına moral vermek için giren Ayfer Yüksel, kızı ile birlikte sınavı kazanarak 26 yıllık üniversite hayalini gerçeğe dönüştürdü. Sınavı başarı ile tamamlayan anne ve kızı üniversite tercihlerini yapmak için gün sayıyor.
Düzce’de 26 yıl önce liseyi tamamlamasının ardından maddi imkansızlıklar nedeni ile üniversite sınavına giremeyen 42 yaşındaki Ayfer Yüksel, kızı ile birlikte girdiği üniversite sınavını kazanarak hayallerini kurduğu üniversiteye gitmeye hak kazandı. 2 çocuk annesi Yüksel, kızına moral olsun diye başladığı sınav hazırlıklarının sonucunda sınavda başarılı olarak 26 yıllık üniversite özlemine son verdi. Hayallerine bir adım daha yaklaştıklarını belirten Yüksel, "Bulunmuş olduğumuz platformlardan dolayı akademik kariyerin ne kadar önemli olduğunu gün gün gördükten sonra kızıma da teşvik olsun diye birlikte Üniversite sınavına çalıştık. Daha önce birbirimize destek olmak adına KPSS sınavına girdik ama bu sefer daha çok heyecanlıydık. İnsanların kaderini değiştirecek sınavlar çok önemli. Hayallerimize giden yolda kızıma eşlik etmek kızımın benim en yakın arkadaşım olması çok güzel çok onur verici bir duygu oldu. Bu başarıyı elde ettikten sonra, bunu tamamladıktan sonra şehrimize ve memleketimize faydalı insanlar olmaya devam ederiz” dedi.

“Sınav salonu girişinde beni veli sandılar”
Eşi ve çocuğu ile birlikte sınav salonuna giden Ayfer Yüksel, sınava giren diğer çocukların kendisini veli sandığını belirterek, “Sınav salonuna girdiğimde beni herkes veli zannetti ama içeriye girerken bütün sınıftaki çocuklara çok değişik geldi. Orada sınav stresimizi azaltmak için hocamız herkese söz verdi. Herkes kendisini anlattı. Ben orada şöyle bir cümle kurdum. Bu sınava girebilmek için tam 26 sene bekledim dedim. 26 yıl bekledim ama sonunda sınava girdim. Liseyi bitirdiğim zaman ağabeyim ile biz aynı döneme denk geldik. Maalesef hayat şartları ve maddi imkansızlıklardan dolayı ağabeyim Üniversiteyi okuyabildi. Annem’de kazanırsan okutamam seni diye çok üzülmüştü. En azından sınava girmedim hiçte kazanmadım. Annemi üzmedim. Bu sınavda da dualarını hiç eksik etmedi. Özellikle kızıma ve bana çok dua etti biz inandık ama. Biz hayal ettik. Bütün gerçeklerin hayal ve zaman içerisinde gerçeğe dönüşeceğine inandık. Beraber sınava girip başardık” diye konuştu.

"“Birlikte sınava girmek çok eğlenceli idi aslında"
Annesi ile birlikte sınava girmenin farklı bir duygu olduğunu söyleyen 21 yaşındaki Zehra Yüksel, “Birlikte sınava girmek çok eğlenceli idi aslında. Birlikte çalıştık. Birbirimizi hep motive ettik. Birlikte ders çalışırken ikimizde bir birimize karşı bir şeyler öğretti. Ben Halk eğitim merkezinde dershaneye gittim ve orada öğrendiklerimi anneme aktardım. Annemde bildiklerini bana öğretti. Birlikte eğlenceli bir çalışma dönemi geçirdik. Sınav sabahı biraz enteresandı. Annem ağladı biraz. Ben biraz rahat olduğumu düşünüyordum. Sınavdan çıktıktan sonra biraz gergin olduğumu fark ettim” şeklinde konuştu.

Anne ve kızı tercih yapmaya hazırlanıyor
Sınavdan başarılı not alan Anne Ayfer Yüksel, çalıştığı için Açık Öğretim’den İnsan Kaynakları veya Medya İletişim okumayı tercih edeceğini dile getirirken, Zehra Yüksel ise başarılı olduğu için mutlu olduğunu istediği birkaç bölüm olduğunu fakat henüz karar veremediğini dile getirdi.

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