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MÜSİD'dan Tarım Orman Müdürüne ziyaret

İHA

– MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan,Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek'i ziyaret etti.

MÜSİD'dan Tarım Orman Müdürüne ziyaret

– MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan,Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek’i ziyaret etti.
MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek’i makamında ziyaret ettiler. Ziyarette, geniş tarım arazilerine sahip olan Düzce’de tarım çeşitliliğini arttırmak ve daha kaliteli ürün almak ve tarımın Düzce’de hak ettiği yere gelmesi için ne gibi çalışmalar yapılabileceği konuşuldu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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