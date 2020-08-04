Polisten uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Düzce'de zehir tacirlerine yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, kente uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen 4 şüphelinin içinde bulunduğu araç, TEM Otoyolu Ankara istikameti üzerinde durduruldu. Şüphelilerin üzerinde ve bulundukları araçta yapılan aramada 60 gram metamfetamin ile 2,5 gram kokain maddesi ele geçirildi. Şüpheli 4 şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan adli işlem uygulandı.
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