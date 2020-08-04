Bayramda mesire alanlarını 25 bin kişi ziyaret etti

– Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, 4 günlük kurban bayramı tatili boyunca Düzce’de ki mesire alanlarını ziyaret eden kişi sayısını açıkladı. Mesire alanlarını 4 günde 25 bin 870 kişi ziyaret etti.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Kurban Bayramı boyunca müdürlük tarafından korunan alanlara 4 günlük tatil boyunca ziyaret eden kişi sayısını açıkladı. Buna göre Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı, Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Sulak Alanı İskesi, Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı ve Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı’na 4 günlük bayram tatili sürecinde 25 bin 870 kişi ziyaret etti.

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