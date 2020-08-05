20’şer kişilik sınıflarda eğitim

– Düzce Üniversitesi Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Şen, öğrencilerden kendileri için bir hedef belirlemelerini istedi.

Yaklaşık 350 öğrenciye İngilizce hazırlık eğitimi verildiğini söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Şen, İşletme Fakültesi, Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi’ndeki bölümlere yerleşen öğrencilerin isteğe bağlı İngilizce hazırlık eğitimi alma hakkının olduğunu; Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ve Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde İngilizce olarak açılacak olan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’ne yerleşen öğrenciler için zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi olduğunu ifade etti.

Düzce Üniversitesi’ne yerleşen ve hazırlık okumak isteyen öğrencilerin kayıt esnasında bilgi formunda yer alan hazırlık eğitimi almak istiyorum seçeneğini işaretleyerek ya da akademik eğitimin başladığı ilk hafta içerisinde verilen dilekçe ile Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu’nda bir yıl İngilizce eğitimi alabilecekleri bilgisini paylaşan Dr. Öğretim Üyesi Şen, sınıfların 20’şer kişilik kontenjanlara göre düzenlendiğini söyledi.

Seviye tespit sınavı ile sınıfların belirlendiğini; bununla birlikte dönem sonunda herkesin eşit seviyeye gelecek şekilde eğitim metodu uyguladıklarını dile getiren Yusuf Şen, bütün sınıflarda internetin ve projeksiyonun olduğunu, bu sınıflarda öğrenciler ile birlikte online uygulamalarla dil öğrenimini desteklediklerini ifade etti.

Öğrencilere dilde pratik yapma imkanlarının da sağlandığını vurgulayan Şen, öğrencilere yönelik düzenlenen etkinliklerle onların İngilizce kullanımına teşvik edildiğini dile getirdi. Öğrencilerden kendileri için bir hedef belirlemelerini isteyen Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi, hedefi olan kişilerin İngilizce öğreniminde daha istekli olduklarını vurguladı.

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