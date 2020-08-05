Başkan Yardımcısı Gösterişli'nin acı günü

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Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli'nin annesi Hatice Gösterişli vefat etti.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı, TÜGVA Düzce Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Hüdaver Gösterişli'nin annesi Hatice Gösterişli vefat etti. Merhumenin cenazesi 5 Ağustos Çarşamba saat 11:00'de Merkez Büyük Camide kılınacak cenaze namazı sonrası şehir mezarlığına defin edilecek.

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