Higway AVM, açılabilir çatısıyla temiz havada müşterilerini korona virüse karşı koruyor

–Avrupa’nın en büyük otoyol alışveriş tesisi olan ve açılıp kapanabilir çatılarıyla havalandırma sağlayan Highway AVM, korona virüs tedbirleri üst seviyede.

TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa’nın en büyük otoyol alışveriş tesisi Highway Alışveriş Merkezi açılıp kapanabilen çatıları ile kapalı ortam algısının dışında temiz havadan sınırsızca yararlanarak alışveriş imkanı sunuyor. Highway Outlet, girişte müşterilerinin ateşlerini ölçtükten sonra dezenfekte hediye ederek içeri alıyor. Hijyen standartlarını en üst seviyeye çıkarıldığı alışveriş merkezi haftanın her günü 24 saat boyunca görevli ekipler tarafından sterlize ediliyor.



“Çalışanlar ve müşterilerin sağlığı ön planda”

Highway AVM içerisinde bulunan iş yerleri de yöneticileri de “Bu zorlu süreçte çalışanımıza, müşterimize ayrı bir görev düşüyor. Mağaza içi dezenfektan, siperliklerle, korumalıklarla görev yapıyor, her denenen ürün dezenfekte ediliyor. Mağazamız açılmadan önce de her ürün ayrı ayrı dezenfekte ediliyor. AVM’mizin üstünün açılabilir AVM olması, içerisinin sürekli havalandırılıyor olması müşterilerin konforlu bir alışveriş yapmasına imkan sunuyor. Bu yüzden alışverişinizi güvenli yapabilirsiniz. Sadece sosyal mesafeye dikkat edip, kendi önlemlerinizi alarak mağazaları ziyaret edebilirsiniz” dediler.

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