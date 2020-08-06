Antik Kent’te ilk kez ölçüm yapıldı

– Batı Karadeniz’in Anfi tiyatro ve yerleşim yeri olarak tek olma özelliğine sahip Prusias Ad Hypium’da devam eden kazılar yeni bir boyuta geçiyor. Alanda yürütülen çalışmalar kapsamında ilk kez ölçüm çalışması yapılacak. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün büyük önem verdiği Arkeolojik kazılarda, yapılan ölçümlerle yer altında kalan alanların ortaya çıkarılarak aslına uygun şekilde restore edilmesi sağlanacak.

Düzce Belediyesi’nin personel desteği ve bölgede yapılan düzenleme ile yıl boyu kesintisiz şekilde sürdürülen Konuralp Antik Tiyatro kazıları, alan üzerinde yapılan ölçüm ve belgeleme çalışmaları ile proje hazırlık aşamasına geçmeye hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Konuralp Müze Müdürlüğü Başkanlığında ve Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü danışmanlığında yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarında; Düzce Belediyesi tarafından sağlanan personel desteği ile önemli bir aşama kaydetti.

Kesintisiz sürdürülen kazı çalışmalarını her hafta ziyaret eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü kazılarla ilgili, “Düzcemiz’de bacasız sanayi turizmini canlandırmak için ilk günden itibaren kararlı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bu konuda attığımız en büyük adımlardan birisi; bakanlığımız ile yaptığımız görüşme sonrası Konuralp’teki kazıları kesintisiz şekilde devam etmesi kararını almak oldu. Alanda yaptığımız düzenleme ve belediyemizin fedakâr personellerinin desteği ile Antik Tiyatro alanında nasıl bir cevher yattığını görmeye başladık. Şimdi artık üzerine düşmemiz gereken konu, kazı alanında bulunan yapının aslına uygun şekilde güçlendirilmesi ve eksik parçalarının giderilmesi olacak. Gerekli ölçüm ve modelleme konusunda başlatılan çalışmaların sonucunda yapının güncel halini göreceğiz. Bu konuda Müze Müdürlüğümüz ve üniversitemizin değerli akademisyenleri titiz bir çalışma yürütüyor, çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.



Yapının Güncel Hali Hatasız Olarak Modellenecek

Antik tiyatro üzerinde yapının orjinali ve güncel halini görebilmek amacıyla yürütülen Rölöve(sanat eserinin sulu boya kopyası), restitüsyon(yapının geçmişi hakkında bilgi) ve restorasyon (yapının eksik kısımlarının aslı ile birebir yapılarak yenilenmesi) çalışmaları kapsamında tiyatroya ait ölçüm ve belgeleme işlemi güncel teknoloji araçları kullanılarak Drone aracılığı ile hava fotoğrafları, saniyede 2 Milyon nokta atım sayısı ve yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekme işlemleri ile ilk kez yersel lazer tarama cihazları yardımı sayesinde alanın yüksek hassasiyetli üç boyutlu nokta bulutu oluşturma işlemi tamamlandı.



Konuralp Antik Kenti İçin İlk Kez Ölçüm Yapılıyor

Konuralp için bir “ilk”i teşkil eden çalışmalar sayesinde oluşturulan nokta bulutu kullanılarak yaklaşık bin 500 yıl öncesine ait dönemden günümüze uzanan tarihin güncel durumu hatasız olarak modellenecek ve rölöve çalışmaları bu veriler ışığında tamamlanacak. Rölöve çalışmalarının ardından yapının tüm hasar ve malzeme kayıpları belirlenerek restorasyon projesi hazırlanacak.Projenin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından uygun bulunması halinde güçlendirme ve restorasyon çalışmalarına başlanacak.

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