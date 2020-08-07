Uğur Okulları’ndan öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı

Üniversiteye gidecek öğrenciler için YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra ikinci adım geldi. Bugün itibari ile erişime açılan tercih sayfasından okul seçimlerini yapacak olan öğrenciler için Uğur Okulları tüm öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı yapıyor.

Üniversite sınavına giren adaylar ÖSYM tarafından açıklanan tarihlerde YKS tercihlerini yapmaya başladılar. Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, iyi bir üniversite eğitimine ve iyi bir meslek yaşamına sahip olabilmesi için ilk basamak basamak olan tercih döneminde öğrencilerine ücretsiz danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Erişime açılan tercih sayfasından okul seçimlerini yapacak olan öğrenciler tercih sonuçlarının belli olmasını bekleyecek. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59’a kadar sürecek.

Tercih döneminde, Uğur Okulları uzman psikolojik danışmanlarının her öğrenciye özel olarak hizmet vereceği tercih ofisleri, tüm öğrencilere açık olacak. Hizmetten yararlanacak öğrenci ve velilerin ilgili okul, kampüs ya da tanıtım ofisini arayarak randevu almaları yeterli olacak. Uğur YKS Tercih Ofisleri hafta içi her gün ve Cumartesi günleri 09.0018.00 saatleri arasında hizmet verecek. Korona virüs tedbirleri göz önüne alınarak yapılan görüşmelerde sosyal mesafe ve maske kurallarına da riayet ediliyor.

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