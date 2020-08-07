TYP ile 590 personel alınacak

– Toplum Yararına Program projesi kapsamında Düzce Valiliği, okullarda temizlik ve güvenlik alanlarında işçi alımı yapılacağını duyurdu. 590 personelin alınacağı projeye başvurular 10 Temmuz Cuma günü başlayacak.

Düzce Valiliği, Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde okullarda temizlik ve güvenlik alanlarında toplamda 590 kişiye yönelik 9 aylık Toplum Yararına program düzenleneceğini duyurdu. Covid19 pandemisi nedeniyle kurumdan başvuru alınmayacağı belirtilen açıklamada, projeye başvuruda bulunmak isteyen adayların başvurularını 1014 Temmuz tarihleri arasında; ALO 170 iletişim hattı üzerinden telefon marifetiyle veya İŞKUR internet sayfası üzerinden online olarak yapabilecekleri belirtildi. Bu kapsamda programda çalışacak olan personellere asgari ücret üzerinden aylık olarak ödeme yapılacağı belirtildi.

Program dâhilinde çalışacak adaylar noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. Noter kurası 19 Temmuz 2020 tarihinde saat 09:00’da Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılacak. TYP kapsamında belirtilen kontenjanlarda çalışmaya hak kazanan aday listesinin 21 Temmuz tarihinde kurum ilan panosunda yayınlanacağı belirtildi.

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