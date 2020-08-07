Boğaziçi’nde sinyaliz talebi

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– Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan, Düzce Zonguldak karayolu Boğaziçi mevkisine ışıklı kavşak yapılması için Karayollarına talepte bulundu.

Düzce Zonguldak D655 karayolunun önemli geçiş noktası Boğaziçi Belediyesi mevisine ışıklı kavşak talebinde bulunuldu. Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan, “Boğaziçi Belediye Kavşağında taşıt ve yaya akımlarını kontrol altına almak ve oluşan tehlikeyi minimuma indirebilmek için Karayolları 4.Bölge Müdürlüğüne sinyalizasyon sistemi talebimiz yapılmıştır. Sinyalizasyon sisteminin Belediye Kavşağımıza kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen AK Parti Düzce İl Başkanımız Mustafa Keskin'e Belediyemiz ve halkımız adına teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

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