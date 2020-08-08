Vali Atay, yapımı devam eden okulları gezdi

– Düzce Valisi Cevdet Atay kentte yapımı dava eden okulların inşaatları gezdi, öğrencilerin modern ortamda eğitimlerini sürdürmeleri için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Vali Cevdet Atay, beraberinde Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, il Özel İdaresi genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen ile birlikte kentte yapımı devam eden okulları gezdi. 32 derslikli Namık Kemal İlkokulu, 12 Derslikli Fatih ilkokulu, Bilim Sanat Merkezi ve Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu yanında bulunan havuz inşaattı ile ilgili devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Okulların bu yılki eğitim öğretim öğretime yetiştirilmesi planlanırken Vali Atay, öğrencilerin modern ortamda eğitimlerini sürdürmeleri için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

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