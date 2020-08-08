YÖK sanal fuarında Düzce Üniversitesi’ne yoğun ilgi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020" ye katılan Düzce Üniversitesi, öğrencileri kariyer hayatlarının dönüm noktası olan tercih döneminde yalnız bırakmayarak bilgilendirdi ve yol gösterdi.

Kovid19 salgın sürecinde, üniversite tercihi yapacak olan öğrenciler için olası riskleri en aza indirgeyerek onları üniversitelerle buluşturmak amacıyla düzenlenen fuar dört gün süresince, 200 yükseköğretim kurumunun katılımıyla online olarak gerçekleştirildi.

Canlı tanıtım etkinlikleri, üniversite adaylarıyla sesli ve görüntülü görüşme, öğrencileri merak ettikleri hususlarda canlı sohbet yoluyla bilgilendirme gibi birçok imkanın sunulduğu sanal fuarda Düzce Üniversitesi yoğun ilgi gördü. 2 bine yakın öğrencinin Düzce Üniversitesi standını ziyaret ettiği fuarda görevli tanıtım görevlileri, yaklaşık bine yakın öğrencinin sorularının tamamını cevaplandırarak, Düzce Üniversitesi’nin; Fakülteleri, Yüksekokulları, lisans ve ön lisans programları, başarıları, sosyal, bilimsel ve kültürel imkanları, kampüs hayatı, sosyal tesisleri, öğrenci değişim programları gibi daha birçok konuda aydınlatıcı bilgiler paylaştı. Tüm soruları içtenlikle ve detaylı bir şekilde cevaplayan tanıtım görevlileri, öğrencilerin kariyer hayatlarına yön verecek olan tercih döneminde ışık tuttu.

Öğrenciler tarafından olumlu geri bildirimlerin sağlandığı fuarı ziyaret eden Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. İdris Şahin fuarla ilgili bilgi alarak tanıtım görevlilerine teşekkür ederek öğrencilere başarılar diledi.

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