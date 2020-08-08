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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dr. Erturan; “Düzce’nin en verimli topraklara sahip”

İHA

– Düzce Üniversitesi Çilimli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İlkay Ejder Erturan, Düzce'nin en verimli topraklarına sahip olduğunu, bu vesile ile de tarım üretimine yönelik bölümlerin Çilimli MYO'da ağırlıkta olduğunu söyledi.

Dr. Erturan; “Düzce’nin en verimli topraklara sahip”

– Düzce Üniversitesi Çilimli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İlkay Ejder Erturan, Düzce’nin en verimli topraklarına sahip olduğunu, bu vesile ile de tarım üretimine yönelik bölümlerin Çilimli MYO’da ağırlıkta olduğunu söyledi.
Düzce Üniversitesi İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğü’nün düzenlediği Tercih Programı’nda İletişim ve Tanıtım Koordinatörü Öğretim Görevlisi Duygu Özdemir Cömert’in konuğu olan Çilimli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğreti Üyesi İlkay Ejder Erturan önemli bilgiler paylaştı.
Çilimli Meslek Yüksekokulu’nun Düzce’nin Çilimli ilçesinde yer aldığını ve Çilimli’nin Düzce şehir merkezine en yakın ilçelerden birisi olduğunu söyleyen Erturan, Çilimli’nin Düzce’nin en verimli topraklarına sahip olduğunu, bu vesile ile de tarım üretimine yönelik bölümlerin ağırlıkta olduğunu vurguladı.
Çilimli Meslek Yüksekokulu bünyesinde; Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Veterinerlik Bölümü ile Muhasebe ve Vergi Bölümü’nün olduğu bilgisini paylaşan Dr. Öğr. Üyesi İlkay Ejder Erturan, oldukça iyi bir eğitim kadrosuna sahip olduklarını, öğrencilerimizin mezun olmadan bölümlerinin gerekli kıldığı yeterli bilgi birikimine ve donanıma sahip olacaklarının altını çizdi.
Bölümlerin kendilerine ait laboratuvarları ve uygulama alanları olduğunu söyleyen Öğretim Üyemiz, öğrencilerimizin teorik derslerinin yanında uygulama derslerinin de olduğunu, böylece kişilerin iş becerilerinin geliştiğini ifade etti.
Zorunlu stajlarının 30 gün iş günü olarak belirlendiğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi İlkay Ejder Erturan, tercih yapacak öğrencilere başarı dilekleri ile sözlerini sonlandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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