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Düzce Belediyesinden anız yangını uyarısı Uyarıda “Gelecek nesilleri düşünelim” denildi

İHA

Düzce Belediyesi anız yangınlarının sebep olabileceği afetler ile ilgili uyarıda bulundu.

Düzce Belediyesinden anız yangını uyarısı Uyarıda “Gelecek nesilleri düşünelim” denildi

Düzce Belediyesi anız yangınlarının sebep olabileceği afetler ile ilgili uyarıda bulundu.
Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamada ormanlık alanların civarında anız, ot ve dal benzeri şeylerin yakılmamasının yasak olduğu hatırlatıldı.
Açıklamada anız yangınlarının doğal yaşama zarar verdiği vurgulanarak “Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız yakılması veya bağ ve bahçe artığı ot, dal ve benzeri şeylerin yakılması tehlikeli ve yasaktır. Aynı zamanda canlılara zarar vermekte ve çevre kirliliğine neden olmaktadır. Büyük yangınlara sebep olmaması için lütfen dikkat edelim. Gelecek nesilleri düşünelim” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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