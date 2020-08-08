Düzceli 2 takım TEKNOFEST'te finale yükseldi

– Düzce Üniversitesi ve Hafız İmam Hatip Ortaokulu, Teknofest 2020 kapsamında ROKETSAN tarafından organize edilen "Roket Yarışması"nda aldığı puanlarla finale yükseldi.

Düzce Üniversitesi Roket Topluluğu Hürkuş Roket Takımı, "Roket Yarışması’nın orta irtifa kategorisinde 'kritik tasarım raporu' aşamasında Türkiye 4.’sü olarak finale kalma başarısı gösterdi. Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “Toplamda 516 takımın başvurduğu 'Roket Yarışması’nın, orta irtifa kategorisinde Türkiye 4.’sü olarak finale kalma başarısı gösteren Roket Topluluğu Hürkuş Roket Takımımıza finalde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Düzce Hafız İmam Hatip Ortaokulu STEAM Roket takımı ise 5 raporluk zorlu süreçlerin tamamını başarıyla geçerek finallere katılmaya hak kazandı. Hafız İHO Steam Roket Takımı, 177 Üniversite takımının katıldığı Alçak İrtifa Kategorisinde 23. olarak ilk 32 takım arasına girdi. Düzce Hafız İmam Hatip Ortaokulu’ndan yapılan açıklamada, "Takım Danışmanımız, Doç. Dr. Murat Genç'e, Takım Kaptanı Devrim ERTUĞRUL' a, Hafız İHO Steam eğitmenleri Emre Eselioğlu, Furkan Parlak, Samet Can Karalar, Veysel Karani Kırık ve Mehmet Ali Aydemir‘e, Hafız Öğrencilerimiz: Taha Vedat Özgen, Furkan Uyar, Muhammet Zengin ve Emirhan Seyhan’a, Desteklerini esirgemeyen ESMAK, Türkan Makine , Gropalli ,İlhami İnce, Selman Mezarcı ve Engin Büyük’e Düzce Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu Derneğine ve Mehmet Akif İnan Hafız AİHL Okul Aile Birliğine desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” diye belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.