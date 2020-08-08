Başkan Koloğlu ve Başkan yardımcı Akdeniz’in mutlu günü

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– Düzce’nin Cumayeri ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu’nun kızı Esra ile Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akdeniz’in oğlu Yekta dünya evine girdi.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu’nun kızı Esra Akdeniz ve Cumayeri Belediye Başkanı Ahmet Akdeniz’in oğlu Yekta Akdeniz düzenlenen düğün töreni ile hayatlarını birleştirdiler. Düzenlenen düğün törenine siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

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