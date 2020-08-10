Düzce Birey’den büyük başarı Düzce’de ilk yüzde 60 öğrenci

– Düzce Birey Özel Eğitim Kursu 12. Sınıf öğrencisi Seher Yıldız sayısal alanda il birincisi oldu. Yıldız yöneticiler tarafından ödüllendirildi.

Düzce Birey Özel Eğitim Kursu öğrencilerini korona virüs pandemi sürecinde de yalnız bırakmayarak ara vermeden eğitimlerine online olarak devam etti. Takip ve eğitimin devamı ile başarıda geldi. Sayısal alanda 12 sınıf öğrencisi Seher Yıldız, sayısal alanda Düzce i birincisi olurken yine 60 öğrencisi düzce genelinde ilk yüze girdi.

Sayısalda Düzce birincisi olan Seher Yıldız, Eğitim Koordinatörü Ünal Genç tarafından ödüllendirildi. Seher Yıldız’da desteklerinden ötürü kurs yönetime ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Eğitim Koordinatörü Ünal Genç, korona virüs pandemi süresince öğrencilerin uzaktan eğitim verildiğini ve takibinin yapıldığını belirterek “Kurum olarak birincimizin haklı gururunu yaşıyoruz. Geçen pandemi süresince eğiteme ara verilmeden öğretmenlerimiz ve kurumumuz başarılı bir şekilde uzaktan eğitim ve takibini sağlamıştır. Aynı tecrübeyle 20202021 eğitim öğretim yılında da tecrübelerimizi öğrencilerimize aktarmaya devam edeceğiz. Yeni dönem yüz yüze eğitim dönemin de de tüm hijyen kurallarına uyarak öğrencilerimize sağlıklı bir şekilde yeni bir dönemle birlikte eğitim vermeye hazırız. 20192020 eğitim öğretim yılında eğitim gören öğrencilerimiz Seher Yıldız ve ailesini ve ilk yüze giren tüm öğrencilerimizi tebrik ederim, başarılarının devamını dilerim” dedi.

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