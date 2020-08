Fındık işçileri bahçeye girmeden sağlık taramasından geçti Fındık toplamak için doğudan gelen fındık işçilerine özel test yapıldı

– Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından Düzce’ye gelerek fındık işçiliği yapacak vatandaşlar için konaklayacakları noktalarda denetim ve sağlık kontrolleri gerçekleştirdi. İşçilerin can sağlığı için tüm hijyen kuralları özel testlerle kontrol edildi.

Fındık sezonunun başlaması ile birlikte şehir dışından Düzce’ye gelen fındık işçileri Düzce İl Sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs öncesinde özel teste tabi tutuldu. Düzce’de fındık işçiliği yapacak her kişi Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından fındık toplayacakları alanlarda tek tek kontrol ediliyor. Kontrollerde konaklayacakları alanların yanı sıra, tuvalet, banyo ve bulundukları ortamlarda çöp ve kanalizasyon kontrolleri de yapılıyor. Bu kapsamda Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi Fındıklı köyüne gelen 3 ayrı grup filyasyon ekibi tarafından kontrol edildi. Konaklama yapacakları ev ve çadırlarda inceleme yapan ekipler, daha sonra işçilerin ateşlerini ölçerek herhangi bir korona virüs semptomu olup olmadığını kontrol etti. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinden Kaynaşlı Entegre Hastanesi’nde görevli sağlık personeli Ersin Yılmaz, her yıl yapılan denetimleri bu yıl daha detaylı yaptıklarını tüm vatandaşların kontrolünü yaptıklarını dile getirdi. Yılmaz, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da ilimize gelen fındık işçilerimizi tespit ediyoruz. Köylerde nüfus cüzdanı fotokopilerini alıyoruz. Merkezde iseler emniyetten nüfus cüzdanı fotokopilerini alıyoruz. Yerinde tespit edip, gelip kontrol ediyoruz. Korona virüs nedeni ile çok titizlik ile hareket etmekteyiz. Çok sıkı denetimler ve önlemler altında işlerimizi tertipli ve düzenli olarak yapmaya çalışıyoruz” dedi.



Çelik, “Gerekli tüm tedbirleri aldık"

Fındık işçilerini her yıl Şırnak’tan getirerek fındıklarının toplanmasına yardımcı olduklarını belirten Zeki Çelik, “Hijyen kurallarına uyuyoruz. Elimizden geldiği kadarı ile işçilerimizin sağlığını düşünüyoruz. Hasta olan olursa da 112’yi arayarak gerekli tedbirleri alabiliyoruz” diye konuştu.



"Korona virüs testine girdik"

Şırnak’tan Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi Fındıklı köyüne 20 kişi geldiklerini dile getiren Barış Kılınç, “Korona virüs testine girdik. Herhangi bir sıkıntı yoktu. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Her şekilde uygun bir şekilde burada kalıyoruz. Maskeyi her sabah takıyoruz. Fındık tarlasına mesafeli gidip geliyoruz. Hijyen konusunda da tüm önlemlerimizi aldık” şeklinde konuştu.



“İşçiler tek tek kontrol edildi”

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Fındıklı köyü’nün muhtarlığını yapan Mensur Zengin, işçiler tek tek kontrol edildiğini tüm sağlık taramalarının yapıldığı belirtildi. Zengin şöyle konuştu:

“Korona virüs olmasından dolayı bu sene daha sık denetim yapılıyor. Önceden Jandarma’ya, Kaymakanlığa ve sağlık birimlerine bildirimlerini yaptık. Köyümüze ekipler geldi, fındık işçileri tek tek kontrol ediliyor. Sağlık taramalarına başladılar. Herhangi bir sıkıntıları çıkmadı. Ev sahipleri ile görüştüm. Herhangi bir korona virüs ile alakalı semptomları olduğu zaman numaramızı bıraktık. Sağlık kuruluşlarının numara bilgilerini paylaştık. Sağlık ile alakalı bir sorunları olduğu zaman bizlere telefon edecekler. Bizlerde gerekli müdahaleleri hemen yapıp sağlık kuruluşlarına fındık işçilerini ulaştıracağız. Köyümüzde gerekirse de dezenfekte işlemlerini ve ilaçlama işlemlerini tekrardan yapacağız.”

