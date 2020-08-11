Vali Atay çocuklarıyla birlikte rafting yaptı

– Düzce Valisi Cevdet Atay, Cumayeri Kaymakamı Haluk Çakmak ile birlikte Dokuz Değirmen köyünde rafting yaptı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce’nin tanıtımında büyük rol oynayan rafting tesislerinde incelemelerde bulundu. İlk olarak Cumayeri Kaymakamı Haluk Çakmak’ı ziyaret eden Vali Atay, daha sonra Cumayeri ilçesi Dokuz Değirmen Köyü’nde bulunan rafting tesislerini ziyaret etti. 13 kilometrelik rafting parkuruyla doğa ve sporseverlerin ilgisini çeken bölgede bu kez Düzce Valisi Cevdet Atay çocukları ve Cumayeri Kaymakamı Haluk Çakmak ile beraber rafting keyfini yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.