Düzce'de sistemleri yenilen toplu taşıma araçları sürücülerine eğitim

– Düzce’de şehir içi toplu ulaşım sisteminin yenilenmesine sayılı günler kala otobüs şoförlerinin eğitimlerine başlandı.

Düzce Belediyesi bünyesinde kurulan Düzce Ulaşım A.Ş. şirketi eliyle yürütülecek şehir içi toplu ulaşım sisteminde son hazırlıklar tamamlanıyor. İlk etapta 100 adet otobüsün 21 Ağustos’ta hizmete başlaması için hazırlıklar devam ederken şirket bünyesinde görev yapacak şoförler için eğitim çalışması başlatıldı. Mesleki Gelişim Eğitim Programı kapsamında konunun uzmanları tarafından kısımlar halinde düzenlenecek eğitimlerle şoförlerin; kurum kültürü, empati, yolcuya yaklaşım, iletişim, psikoteknik yeterlilik ve ilk yardım konularında sertifikalı eğitim alması sağlanıyor. Eğitim programına ilerleyen günlerde araç içi kart okutma sistemleri ve güzergah eğitimleri de eklenecek. Kurumsal anlayışla yürütülen eğitimler sayesinde şoförler ve araçlar Düzce’nin vizyonuna yakışır, donanımlı ve birinci sınıf hizmet verecek.

Düzce’nin şehri içi ulaşım ağına hız ve kalite getirecek sistemin eğitim çalışmaları kapsamında yeni gelecek araçların kullanımı ve bakımı konusunda da şoförlerin donanımlı olması sağlanacak. Karsan fabrikasından gelecek heyet, şoförlere araçların kullanımı ve bakımları konusunda eğitim vererek hem verimliliğin en üst seviyeye taşınması hem de araçların uzun ömürlü kullanılması konusunda bilgiler aktaracak. Ayrıca hazırlıklar kapsamında şoförlerin tek tip kıyafet kullanımı zorunlu hale getirilere; beyaz gömlek, lacivert pantolon ve kırmızı kravat ile hizmet vermesi sağlanacak. Şoförlere uygulanan eğitim, yeni araçlar, oluşturulacak hatlar ve taşıma sistemi sayesinde Düzcelilerin toplu ulaşımdan duyduğu memnuniyet ile kullanım sıklığının da artırılması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.