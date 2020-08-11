Akçakoca’da 3 Plaja Mavi Bayrak çekildi

– Akçakoca Belediyesinin çalışmalarıyla bu yıl Akevler, Çuhallı ve Kale plajları mavi bayrak almaya hak kazandı.

Karadeniz’in incisi Akçakoca’da, Akevler, Çuhalı ve Kale Plajları deniz suyunun temizliği, çevre yönetimine verilen önem, Engellilere yönelik verilen hizmet ve plajların donanımı gibi kriterleri başarıyla geçerek mavi bayrak ödülünü kazandı. Akçakoca Belediyesi hazırlıkların tamamlanmasıyla plajların kontrollerinin ardından bayrakları teslim edilecek. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, “Batı Karadeniz’in incisi Düzce’nin denize açılan yüzü turizm kendi Akçakoca’nın sahillerine tatilcilerin gönül rahatlığı ile gelmeleri için çalışıyoruz. İlçemizde 3 adet Mavi Bayraklı plajımız bulunuyor. Akçakoca Belediyesi olarak ilerleyen zamanda Akçakoca’nın bazı plajlarını da mavi bayraklı hale getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

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