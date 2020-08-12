Gölyaka Kaymakamlığından orman yangını uyarısı Elimizle yaktığımız ateşi gözyaşımız ile söndüremeyiz

– Gölyaka Kaymakamlığı son dönemde ülkemizde artan orman yangınlarına karşı vatandaşların duyarlı olmasını isteyerek “Elimizle yaktığımız ateşi gözyaşı ile söndüremeyiz” denildi.

Kaymakamlıktan orman yangınlara karşı yapılan açıklamada “Yaz mevsimi, fındık altı bakım ve fındık toplama zamanı, tatil sezonu olması sebebiyle vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde mangal, semaver, anız ve benzeri bitki örtüsü yaktıkları, bu durumun da hava sıcaklığının yüksekliği ve kuru ot/çalılık miktarının artmasına bağlı olarak ülkemizde ki orman yangınların da artışa neden olduğu görülmektedir. Ormanlarıyla güzel Gölyaka ilçemizi yangınlardan koruma konusunda vatandaşlarımızın daha duyarlı davranış içerisinde olmasını ümit ediyor, ormanlarda ve orman yakını yerlerde izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmanın yasak olduğunu, bu hükme aykırı davrananlar hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezasına hükmolunacağı, ayrıca idari para cezası uygulanacağı bilgisini kıymetli vatandaşlarımıza hatırlatırız” denildi.

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