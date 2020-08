Yedikleri karpuzdan çıkan çekirdekleri dikip, karpuz bahçesi yaptılar

– Düzce’de yaşayan Salih Akar, yıllar önce yedikleri karpuzlardan çıkarttıkları çekirdekleri dikip karpuz üretimine başladı. Salih Akar, her biri 7 ile 25 kilogram arasında değişen karpuzların hasadını yapmanın sevincini yaşıyor.

Düzce Şaziye köyünde yaşayan Salih Akar, 2 dönümlük mısır bahçesini karpuz tarlasına çevirdi. Yıllar önce yedikleri karpuzlardan çıkarttıkları çekirdekleri kurutarak mısır tarlasına dikimini yapan Salih Akar, karpuz fideleri kullanarak da 2 dönümlük arazisinde Düzce’nin yerli karpuzunu üretmeye başladı. Her biri 7 ile 25 kilogram arasında değişen karpuzların hasadını yaparak ev ekonomisine kazanç sağlıyor.



Karpuz üreticisi Salih Akar: “Çekirdekleri de kendimizden”

Karpuz üretimine ilk olarak evde yedikleri karpuzun içinden çekirdekten başladıklarını dile getiren karpuz üreticisi Salih Akar, “İlk olarak karpuzları tarlaya evde yediğimiz karpuzun içindeki çıkan çekirdekten diktim. Daha sonra tarlaya fide olarak diktik. Bir kısmını çekirdek olarak da diktim. 2 ayrı alanda dönem dönem ürün alıyoruz. Bir kısım bitince diğer kısımdan alıyoruz. Yerli karpuzun çekirdeklerini kendimiz üretiyoruz. Çekirdekleri de kendimizden. Kendi yediğimiz karpuzların içinden çıkan çekirdeklerden tekrar ekimini yapıyoruz. İlkbaharda ekimi yapılıyor karpuzun. Temmuz sonu itibari ile yetişiyor ve yerli karpuz tezgaha iniyor. Burada biz karpuzu ekmeden önce sadece ot ilacı kullanıyoruz. Tarla hazırlanıyor. Ondan sonra karpuzu dikiyoruz. Ot bu sefer çıkmıyor iyi oluyor. Başka hiçbir madde kullanmıyoruz. Gübre olarak hayvan gübresi kullanıyoruz. Aşı yok, tamamen yerli karpuz” dedi.

Akar, her çekirdeğin kendileri için altın değerinde olduğunu ifade ederek, "Biz bu üretimden çok memnunuz, çok da verim alıyoruz. Bir çekirdekten ortalama 25 kilograma kadar karpuz alıyoruz." dedi. Düzce’nin yerli karpuzunu üreten Akar, kilosunu 1.5 TL ila 2 TL arasında tezgaha koyarak satışını gerçekleştiriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.