Düzce Belediyesi’nden çöp sorununa kalıcı çözüm

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce Belediyesi’nden çöp sorununa kalıcı çözüm

İHA

– Düzce Valisi Cevdet Atay ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Hecinler Köyü'nde yapımı devam eden Katı Atık Depolama tesisini ziyaret etti. Düzce Belediye Başkanı gerçekleştirdiği ziyarette Düzce'nin çöp sorununa kalıcı bir çözüm getirildiğini belirterek Katı Atık Depolama tesisinin tüm Türkiye'ye örnek olacağını söyledi.

Düzce Belediyesi’nden çöp sorununa kalıcı çözüm

– Düzce Valisi Cevdet Atay ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Hecinler Köyü’nde yapımı devam eden Katı Atık Depolama tesisini ziyaret etti. Düzce Belediye Başkanı gerçekleştirdiği ziyarette Düzce’nin çöp sorununa kalıcı bir çözüm getirildiğini belirterek Katı Atık Depolama tesisinin tüm Türkiye’ye örnek olacağını söyledi.
Düzce Kapalı Entegre Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Fabrikası'nda çalışmalar hızla devam ediyor. Düzce'nin çöpü dünya standartlarında ayrıştırılacak, Düzce sıfır atıkta Türkiye'nin sayılı illerinden biri olacak. Bu kapsamda Düzce'nin yıllardır süregelen çöp sorunu geri dönüşüm özellikli fabrika ile çözüme kavuşuyor. Düzce İli Belediyeleri Katı Atık Birliği, Yığılca yolu Hecinler mevkiindeki mevcut katı atık depolama tesisi alanına girdisi çöp, çıktısı enerji, gübre ve kum olan tesis inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Valisi Cevdet Atay,İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya , fabrika inşaatını yürüten Envio Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Gencay Koyunbaşoğu’ndan çalışmalar hakkına bilgi aldılar.

“Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir tesisi”
Düzce Valisi Cevdet Atay gerçekleştirdiği ziyarette Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir tesisi görmekten mutluluk duyduğunu dile getirerek “Hecinler Köyü’nde yapımı devam eden Katı Atık Depolama Sahasını gezdik. Gerçekten çok güzel bir proje. Ben duyduklarım ve gördüklerimden çok mutlu oldum. Burada çevreye zarar vermeyecek, ilin çöplerinin toplandığı ve daha sonra çöplerin enerjiye, gübreye, yakıta dönüştürüldüğü, Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir tesisi görmekten mutlu olduğumu burada ifade etmek istiyorum. Emeği geçenlere, Sayın Belediye Başkanımız Faruk Özlü’ye teşekkürlerimi sunuyorum. Özel idaremizin bu işin bir tarafından diğer ilçe ve belde belediyelerimiz diğer tarafta. Dolayısıyla burada herkes üzerine düşeni en iyi şekilde yapacaktır. Bizde Valilik olarak tüm desteğimizi sonuna kadar vereceğiz" dedi.

“Türkiye için örnek bir tesis olacak”
Düzce’nin çöp sorununa kalıcı bir çözüm getirdiklerini belirten Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yapımı devam eden tesisin tüm Türkiye’ye örnek olacağını belirtti. Başkan Özlü konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Düzce’nin kronikleşmiş sorunların birisi olan sorununa kalıcı bir çözüm oluyoruz. Bakın gördüğünüz gibi buradaki inşaat 6 aydır devam ediyor ve inşallah bu sene bitecek. Buradan çöpleri önce ayrıştıracağız sonra çöpleri işledikten sonra çöpten enerji, gübre, atıktan üretilmiş yakıt ve dolgu malzemesi üreteceğiz. Çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. güzel bir tesis kuruyoruz. Bu tesis Türkiye için örnek bir tesis olacak. Burası sadece çöpten enerji üreten bir tesis değil, çöp artı güneş enerjisinden elektrik enerjisi üreten bir tesis olacak. Hibrit bir sistem kuruyoruz. Düzcemize hayırlı olsun diyorum.”
Düzce Belediyesi ve Düzce İli Katı Atık Birliği'ne bağlı diğer belediyeler ve İl Özel İdaresi ile birlikte Sıfır Atık yaklaşımına uygun olarak kurulacak Kapalı Entegre Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Fabrikasında çöpler kapalı alanda ayrıştırılarak işlenmesi planlanıyor. 50 Milyon liralık yatırım ile yaklaşık 100 kişinin istihdam edileceği bir fabrika olarak faaliyet gösterecek bu tesiste tüm atıklar, en son teknoloji ile işlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ataseven “Kepenk kapatma noktasına geldik”
YEREL HABERLER Ataseven “Kepenk kapatma noktasına geldik”
Köy okulunda tüm hazırlıklar tamamlandı
YEREL HABERLER Köy okulunda tüm hazırlıklar tamamlandı
271 çocuk için 274 bin lira ödeme sağlandı
YEREL HABERLER 271 çocuk için 274 bin lira ödeme sağlandı
Düzce'de 2 bin 510 kişi evde bakım maaşı verildi
YEREL HABERLER Düzce'de 2 bin 510 kişi evde bakım maaşı verildi
Gazhane caddesinde yama çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Gazhane caddesinde yama çalışması yapıldı
Koruyucu ailelere destek ödemeleri sürüyor
YEREL HABERLER Koruyucu ailelere destek ödemeleri sürüyor
Çöpe atılacak malzemelerle oturma alanları yaptı
YEREL HABERLER Çöpe atılacak malzemelerle oturma alanları yaptı
Yedikleri karpuzdan çıkan çekirdekleri dikip, karpuz bahçesi yaptılar
YEREL HABERLER Yedikleri karpuzdan çıkan çekirdekleri dikip, karpuz ...
Cadde üzerinde kaldırım ve ağaçlandırma yapılacak
YEREL HABERLER Cadde üzerinde kaldırım ve ağaçlandırma yapılacak
Yığılca’da kız öğrenci yurdu tamamlanmak üzere
YEREL HABERLER Yığılca’da kız öğrenci yurdu tamamlanmak üzere
Uğur okullarında sosyal mesafeli toplantı
YEREL HABERLER Uğur okullarında sosyal mesafeli toplantı
İlçenin dört bir yanında çöp kovaları yerleştirildi
YEREL HABERLER İlçenin dört bir yanında çöp kovaları yerleştirildi
Sancaklar Mahallesi’nde yeni yol yapımı sürüyor
YEREL HABERLER Sancaklar Mahallesi’nde yeni yol yapımı sürüyor
Düzce´de 4 hektar ormanlık alan yandı
YEREL HABERLER Düzce´de 4 hektar ormanlık alan yandı
Düzce'de uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
YEREL HABERLER Düzce'de uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
Düzce’de yeni su kaynağından su verilmeye başlandı Belediye Başkan Yardımcısı Kasapoğlu müjdeyi verdi
YEREL HABERLER Düzce’de yeni su kaynağından su verilmeye ...
Düzce’de orman yangını: 4 hektar alan kül oldu Orman yangınına drone destekli müdahale Orman yangını havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Düzce’de orman yangını: 4 hektar alan kül oldu Orman ...
Düzce’de orman yangını 4 hektarlık alan yanarak küle döndü Çok sayıda ekibin sevk edildiği bölgede yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Düzce’de orman yangını 4 hektarlık alan yanarak küle ...
Düzce polisinden uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Düzce polisinden uyuşturucu operasyonu
Yurt dışına çıkacaklar PCR testi için 110 lira ödeyecek
YEREL HABERLER Yurt dışına çıkacaklar PCR testi için 110 lira ...
Düzce Bahçeşehir Koleji yeni eğitim dönemine hazır
YEREL HABERLER Düzce Bahçeşehir Koleji yeni eğitim dönemine hazır
Kaymakam Kurt fındık işçilerinin barınma yerlerini inceledi
YEREL HABERLER Kaymakam Kurt fındık işçilerinin barınma yerlerini ...
Gölyaka Kaymakamlığından orman yangını uyarısı Elimizle yaktığımız ateşi gözyaşımız ile söndüremeyiz
YEREL HABERLER Gölyaka Kaymakamlığından orman yangını ...
Düzce’de fiyatı en çok artan ürün kıvırcık oldu
YEREL HABERLER Düzce’de fiyatı en çok artan ürün kıvırcık oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X