Fenerbahçe basketbol takımı yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası’nda sürdürecek

– Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek üzere Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesislerinde kampa başladı.
201920 sezonunun pandemi nedeniyle durdurulmasının ardından Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı 202021 sezonunu, 7 Ağustos’ta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yaptığı antrenmanla açtı. Çalışmalarının İstanbul etabının ardından takım Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde yer alan Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesislerin geldi. Basketbolcular, Başantrenör Igor Kokoskov yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını 16 Ağustos’a kadar burada sürdürecek.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.