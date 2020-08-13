Fenerbahçe basketbol takımı yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası’nda sürdürecek

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– Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek üzere Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesislerinde kampa başladı.

201920 sezonunun pandemi nedeniyle durdurulmasının ardından Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı 202021 sezonunu, 7 Ağustos’ta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yaptığı antrenmanla açtı. Çalışmalarının İstanbul etabının ardından takım Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde yer alan Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesislerin geldi. Basketbolcular, Başantrenör Igor Kokoskov yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını 16 Ağustos’a kadar burada sürdürecek.

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